Foto – Pistocchi: “Altro rigore negato al Napoli, Chiffi e Var non intervengono”

Maurizio Pistocchi riporta a galla un altro errore arbitrale, un rigore non concesso per la spinta di Danilo su Politano in Napoli-Bologna.

C’è un episodio da moviola in Napoli-Bologna che passa sotto traccia anche per la vittoria degli azzurri per 3-1 con doppietta di Insigne e rete di Osimhen. A riportare a galla la vicenda è Maurizio Pistocchi che su twitter scrive: “A proposito di Napoli Bologna, e di altre gare del week-end, mi chiedo come Chiffi possa non aver visto la spinta con entrambe le mani di Danilo su Politano (10’) e se si tratti di chiaro e evidente errore, che prevede l’intervento del Var“. La spinta di Danilo su Politano è netta ed il calcio di rigore andrebbe assegnato, ma Chiffi che giudica bene sul gol annullato a Palacio, non interviene e non fa nulla nemmeno il Var.

Non è il primo episodio a sfavore degli azzurri quest’anno. Col Sassuolo ad esempio il protagonista fu sempre Politano, a cui fu negato un rigore netto per spinta di Ferrari. Dalle immagini si vede che la spinta del calciatore neroverde è ingenua ed evidente, ma anche in quel caso né il Var nè l’arbitro sono intervenuti. Un rigore solare, che ha scatenato però una lunga discussione tra due ex arbitri, uno a favore del rigore e l’altro che parlava di abilità del difensore.