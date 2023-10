De Maggio: “Napoli su Krstovic del Lecce. Prendiamolo subito!”

Per Walter De Maggio il Napoli starebbe monitorando con attenzione l’evoluzione di Nikola Krstovic, attaccante classe 2000 in forza al Lecce.

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il Napoli guarda al futuro e avrebbe messo gli occhi su Nikola Krstovic, talentuoso attaccante classe 2000 del Lecce autore di 4 gol in questo campionato. A confermarlo è stato il giornalista Walter De Maggio, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha lanciato un appello al club azzurro.

Chi è Nikola Krstovic e perché il Napoli dovrebbe puntare su di lui?

Krstovic è arrivato al Lecce quest’estate dall’Oostende, voluto da Corvino che ha fiutato il colpo. Classe 2000, fisico possente, fiuto del gol: caratteristiche che lo accomunano proprio a Osimhen.

Nikola Krstovic è un giovane attaccante del Lecce che sta attirando l’attenzione del Napoli come possibile sostituto di Osimhen.

Nikola Krstovic, classe 2000, ha già segnato 4 gol in questa stagione con il Lecce. Firmato dal club salentino lo scorso agosto con un contratto quinquennale, Krstovic è visto come un talento in ascesa.

Walter De Maggio, parlando a Kiss Kiss Napoli, ha fortemente consigliato al Napoli di acquistare il giovane attaccante montenegrino, soprattutto se Osimhen dovesse lasciare il club. “È un giocatore fortissimo e sono convinto farà una carriera importante, ma va acquistato prima che il suo prezzo salga troppo“, ha dichiarato De Maggio.

Il Napoli, dunque, potrebbe presto affondare il colpo per Krstovic, un giovane talento che potrebbe rappresentare il futuro della squadra.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!