Gravina risponde a De Laurentiis: “Assurdo attacca Figc, Governo e UEFA” poi cita Totò

È scontro aperto tra Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli e Gabriele Gravina presidente della Figc, con attacchi a distanza tra i due. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha voluto rispondere a al presidente del club azzurro. Intercettato da Adnkronos mentre si trova a Tirana per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, Gravina ha detto: “A differenza di quanto afferma De Laurentiis, mi concentro sulle cose da fare per il bene del calcio italiano“.

Ma la risposta di Gravina a De Laurentiis è stata ancora più piccata: “Da quando sono in Figc abbiamo raggiunto risultati importanti sia in campo che fuori. In qualità di presidente federale non posso accettare che si inveisca in maniera irrispettosa verso istituzioni quali Governo, Uefa e Figc. Lo invito a proporre qualcosa di serio e concreto per contribuire anche lui allo sviluppo del nostro mondo. Ma d’altronde, come diceva Totò ognuno ha la faccia che ha, ma qualche volta si esagera”. La risposta di Gravina è arrivata per un attacco di De Laurentiis. Il presidente del Napoli ospite ai 130 anni dalla fondazione de Il Mattino ha detto che il numero uno della Federazione non aveva fatto praticamente nulla, riferendosi anche alla questione stadi. Poi De Laurentiis ha detto di avere 100 milioni di euro per il nuovo stadio del Napoli.