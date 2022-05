Kvaratskhelia altra doppietta, sinistro preciso: dribbling e rigore segnato – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia segna altri due gol con la Dinamo Batumi, lo fa nella gara con il Sangurali FC nel campionato Georgiano. Il nuovo acquisto del Napoli non smette di segnare, lo fa in maniera regolare oramai da diverse partite. Kvaratskhelia ha segnato anche nell’ultimo weekend, ora è tornato di nuovo alla rete.

Kvaratskhelia ha messo a segno una doppietta con Sangurali. Prima ha segnato con un sinistro al volo preciso, poi su rigore. Massima punizione che lui stesso si è procurato dribblando tre uomini in area di rigore e cercando di liberare il suo destro a giro. Proprio questo tipo di tiro è una delle armi migliori per il georgiano che ha segnato già diversi gol in questo modo. Ma Kvaratskhelia fa vedere di avere anche ottime doti in fase di dribbling e di tenuta fisica. Ovviamente il giocatore si sta misurando nel campionato georgiano, ma le sue prestazioni restano comunque ottime. Il Napoli ha preso Kvaratskhelia per sostituire Insigne che andrà a giocare il MLS.