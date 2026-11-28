IPA90270417 – LKS 20261028 Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha arrives for introducing the foreign policy debate with the Nordic Foreign Ministers and the Nordic Council in the plenary session of the Nordic Council in the Finnish parliament in Helsinki, Finland on October 28, 2026. – ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA – FINLAND OUT. * Restriction for France customers: it is forbidden to publish on the day of the event-Restriction clients francais : il est interdit de publier le jour meme de l evenement. * //LEHTIKUVA_UPsRt3fTxEo/Credit:Antti Aimo-Koivisto/LEHTIKUVA/SIPA/2610280851

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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Affari Esteri libico incaricato, Al-Taher Al-Baour, ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. Secondo quanto dichiarato dal Ministero degli Affari Esteri libico in un comunicato ufficiale, il colloquio ha affrontato le relazioni bilaterali e gli sviluppi regionali.

Sybiha ha ribadito il rispetto di Kiev per la sovranità e l’unità della Libia, esprimendo le condoglianze per le vittime dell’incidente al porto di Bengasi, città costiera nell’est del Paese. Il ministro ha inoltre affermato che l’Ucraina non accetta che la Libia diventi parte di un conflitto o un teatro per lo spostamento degli scontri.

Ha infine sottolineato il sostegno alla pace nel Mediterraneo, citando le sfide interne ucraine, mentre entrambe le parti hanno concordato di continuare il coordinamento bilaterale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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