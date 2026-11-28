IPA91727562 – Mandatory Credit: Photo by Alessio De Marco/ZUMA Press Wire/Shutterstock (17376376d)

GEORGE RUSSELL from Great Britain driving the (63) Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Mercedes W17 Mercedes E Performance on track under floodlights during final practice of the Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2026 at Lusail International Circuit on November 28, 2026 in Lusail, Qatar.

F1 2026: Qatar Grand Prix: Practice, Lusail, Al Daayen – 28 Nov 2026

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LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – George Russell conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1, firmando un super tempo in 1’21″695. Il britannico batte di +0″128 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, dominatore delle tre sessioni di prove libere, e si assicura la sua tredicesima pole in carriera. Le McLaren si candidano alla lotta per il podio con Lando Norris (+0″480) ed Oscar Piastri (+0″550), che sono rispettivamente terzo e quarto.

La Red Bull di Isack Hadjar (+0″596) conferma l’ottimo passo in questo weekend, centrando il quinto crono e beffando il più blasonato compagno di box Max Verstappen, che accusa un gap di +0″637.

Non bene le Ferrari che sono ad oltre un secondo dalla vetta della graduatoria: Charles Leclerc scatterà dalla settima casella, mentre Lewis Hamilton è addirittura nono dietro alla Racing Bulls di Arvid Lindblad; completa la top 10 Liam Lawson. Domani alle 17 prenderà il via la penultima gara stagionale sul tracciato di Losail.

GRIGLIA DI PARTENZA

1a fila1. George Russell (Gbr) Mercedes 1’21″695 alla media di 238.795km/h2. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 1’21″8232a fila3. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’22″1754. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’22″4753a fila5. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 1’22″2916. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’22″3324a fila7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’22″9558. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 1’23″0325a fila9. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 1’23″10810. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 1’23″1346a fila11. Oliver Bearman (Gbr) Haas 1’23″36712. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’23″5687a fila13. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 1’23″65414. Franco Colapinto (Arg) Alpine 1’23″6598a fila15. Rafael Camara (Bra) Haas 1’23″86316. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 1’23″8999a fila17. Carlos Sainz (Esp) Williams 1’24″37018. Alexander Albon (Tha) Williams 1’24″55210a fila19. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’24″71020. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’25″25011a fila21. Valtteri Bottas (Fin) Cadillac 1’25″36322. Sergio Perez (Mex) Cadillac 1’25″799

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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