IPA91720150 – Tomáš Bobček of Frosinone Calcio celebrates after scoring a goal of 1-0 during the Serie A match between Frosinone Calcio and Parma Calcio at Stadio Benito Stirpe on November 28, 2026 in Frosinone, Italy. (Photo by Danilo Gemito/DeFodi Images)

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FROSINONE (ITALPRESS) – Tomas Bobcek fa volare il Frosinone che torna al successo dopo due sconfitte consecutive. I ragazzi di Massimiliano Alvini travolgono 3-0 il Parma nel match dello Stirpe, valido per la tredicesima giornata di Serie A: decide una strepitosa tripletta dello slovacco.

Con il ct azzurro Roberto Mancini in tribuna, i padroni di casa approcciano meglio alla partita e mettono subito in difficoltà gli avversari: al 6′ Calò tenta la conclusione dalla distanza, ma non centra lo specchio della porta. I ragazzi di Massimiliano Alvini continuano a spingere e al 18′ prova a salire in cattedra Ghedjemis, che innesca Oyono, il quale effettua la prima conclusione in porta della gara, prontamente disinnescata da Daffara. Al 24′ il Parma si accende rendendosi pericoloso sugli sviluppi di un corner con Elphege, il cui tiro viene respinto da un attento Monterisi. Bobcek, alla sua prima presenza dal 1′, tenta un’acrobazia alla mezz’ora ma senza centrare la porta. Al 38′ Monterisi sciupa una buona chance su cross di Calò dalla bandierina, mentre 1′ più tardi Touré non approfitta dell’errore di Calvini e fallisce l’appuntamento con il gol del vantaggio. Al termine di 1′ di recupero, si va a riposo sul parziale di 0-0.

Nella ripresa il Frosinone cambia marcia affidandosi a Tomas Bobcek che, dopo aver preso le misure nella prima frazione, si scatena mettendo a referto una doppietta in 6′. Lo slovacco sblocca il punteggio al 55′ approfittando di una respinta incerta di Daffara e depositando la sfera in fondo al sacco. Per i ducali neanche il tempo di metabolizzare il colpo che i giallazzurri raddoppiano al 61′ con lo stesso Bobcek: Schmid lancia Masini, che di prima serve il classe 2001 che al volo firma il 2-0. Il Parma accenna una reazione, ma non riesce a impensierire Palmisani. Al 70′ Keita ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Gli ospiti si sbilanciano nella metà campo avversaria, prestando il fianco al contropiede dei ciociari che al 79′ chiudono definitivamente i giochi con un inarrestabile Tomas Bobcek: grande imbucata di Zerbin per il centravanti che, a tu per tu con Daffara, non sbaglia e sigla la sua personale tripletta per una giornata da incorniciare. Dopo la traversa in pieno recupero di Touré, il triplice fischio di Bonacina sancisce il ritorno al successo dei giallazzurri; terza sconfitta consecutiva per i gialloblù.

IL TABELLINO DI FROSINONE-PARMA

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6; Oyono 6, Calvani 6, Monterisi 6.5 (1’st Cittadini 6), Bracaglia 6 (33’st Terzic sv); Masini 6.5, Calò 6.5 (33’st Cichella sv); Ghedjemis 6, Schmid 6.5, Kvernadze 5.5 (29’st Zerbin 6.5); Bobcek 8 (37’st Fini sv). In panchina: Pisseri, Desplanches, Amey, Raimondo, Akpoguma, Grillitsch, A. El Azzouzi, Hasa, Fayed, Tchato. Allenatore: Alvini 6.5.

PARMA (3-5-2): Daffara 5.5, Delprato 5.5, Troilo 5, Ndiaye 5.5; Cremaschi 6 (26’st Frigan 5.5), Fabbian 6 (15’st Almqvist 5.5), Nicolussi Caviglia 5.5 (15′ st Bernabé 6), Keita 6, Carboni 5.5 (15’st Britschgi 6); Touré 5, Elphege 5. In panchina: Ghirdotti, Corvi, Sierro, Diallo, Valeri, Ordonez, Diego Carlos, Konate, Lontani. Allenatore: Gilardino 5.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo 6.RETI: 10’st, 16’st e 34’st Bobcek.NOTE: Giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Delprato, Monterisi, Nicolussi Caviglia, Elphege. Angoli: 10-5. Recupero: 1′; 4′.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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