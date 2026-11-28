LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta potrebbe diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo per la condivisione delle migliori pratiche in materia di sicurezza turistica. La proposta è stata discussa in occasione dell’11esima edizione del Mediterranean Tourism Forum. Organizzato dalla Mediterranean Tourism Foundation, il forum riunisce esperti, accademici, rappresentanti istituzionali e protagonisti dell’industria turistica, coinvolgendo circa 1.500 partecipanti in quattro laboratori tematici.

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I lavori si concentrano su quattro aree strategiche: turismo e qualità della vita, design e cultura, resilienza delle destinazioni e sicurezza dei visitatori, intelligenza artificiale nel settore dell’ospitalità e gastronomia come elemento dell’identità mediterranea.Tra le iniziative esaminate figurano MEDREADY, un progetto volto a rafforzare la cooperazione sulla sicurezza turistica, e l’AI Hotel Blueprint, che punta a promuovere un’innovazione responsabile nel settore dell’ospitalità.

Il ministro del Turismo, Jo Etienne Abela, ha affermato che Malta continua ad aspirare a un ruolo di primo piano nel definire il futuro del turismo mediterraneo. La cooperazione tra i Paesi della regione, ha sottolineato, deve consentire al turismo di generare maggiore valore per le comunità, senza ripercussioni negative sulla società e sull’ambiente. Abela ha inoltre ribadito che le isole maltesi intendono essere partner affidabili nello sviluppo di un modello di resilienza e progresso per un turismo sostenibile.

Il ministro della Protezione dei consumatori, Keith Azzopardi Tanti, ha evidenziato come l’intelligenza artificiale possa aiutare alberghi e ristoranti a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi, mantenendo al centro il rapporto umano nell’ospitalità. Riferendosi all’AI Hotel & Restaurant Blueprint, ha auspicato la collaborazione tra imprese, lavoratori e parti sociali per sviluppare le competenze necessarie e sperimentare nuove soluzioni attraverso progetti pilota, con il sostegno di finanziamenti nazionali ed europei.

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(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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