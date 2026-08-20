Libia e Russia a colloquio sulla cooperazione difensiva, Haftar incontra il ministro Belousov a Mosca

IPA87021686 – RUSSIA, ST PETERSBURG – JULY 26, 2026: Russia’s Defence Minister Andrei Belousov during a ceremony to present state awards at the Admiralty Building on Russian Navy Day. Peter Kovalev/TASS/Sipa USA

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il vice comandante generale delle forze armate libiche, generale Saddam Haftar, ha effettuato una visita ufficiale a Mosca, dove ha incontrato il ministro della Difesa russo, Andrei Belousov, per discutere lo sviluppo della cooperazione bilaterale in vari settori, con particolare attenzione al rafforzamento della cooperazione difensiva e ai programmi di formazione e addestramento per migliorare le capacità e lo scambio di competenze tra i due paesi.

E secondo quanto pubblicato da Saddam Haftar sul proprio account Facebook ufficiale, i colloqui hanno esaminato le modalità per sviluppare la cooperazione tra Libia e Russia in vari settori, al fine di servire gli interessi comuni e rafforzare la collaborazione in materia di difesa.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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