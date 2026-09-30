Corriere dello Sport: “Napoli, Vergara aspetta l’esordio con l’Italia: poi vuole riprendersi gli azzurri di Allegri”

Era praticamente pronto a entrare. Antonio Vergara pregustava già il debutto con la Nazionale maggiore, ma all’ultimo momento Roberto Mancini ha cambiato idea. Un copione che il talento del Napoli aveva vissuto anche al Franchi, quando Massimiliano Allegri sembrava intenzionato a sostituirlo con De Bruyne prima di ripensarci. L’esordio con l’altro azzurro, quello dell’Italia, è dunque soltanto rimandato.

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Vergara era pronto a entrare nel secondo tempo della sfida contro la Turchia disputata lunedì sera a Bursa. Si era preparato per fare il proprio ingresso in campo, poi è arrivato il dietrofront del commissario tecnico. Il centrocampista è tornato a riscaldarsi ed è rimasto in panchina fino al novantesimo.

Play video Replay Riduci ×

Adesso nel mirino c’è la Francia: venerdì, allo Stade de France di Parigi, l’Italia disputerà la terza partita di Nations League e per Vergara potrebbe finalmente arrivare il momento tanto atteso.

Vergara aspetta il suo debutto con l’Italia

A 23 anni il talento di Frattamaggiore è ormai vicinissimo a realizzare il sogno della prima presenza con la Nazionale maggiore.

Dopo la Francia ci sarà un’altra possibilità, con il secondo confronto contro la Turchia in programma lunedì a Bologna. Due occasioni per inaugurare definitivamente il suo percorso in azzurro.

Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport ripercorre la crescita di Vergara, prodotto del settore giovanile del Napoli e protagonista di un percorso che lo ha portato fino alla prima squadra. Il momento della svolta era arrivato a fine gennaio, con l’exploit in Champions League contro il Chelsea, seguito dalle conferme accanto a Hojlund prima dello stop.

La Nazionale era già stata sfiorata in precedenza. In primavera Gattuso aveva mostrato interesse nei suoi confronti, ma l’infortunio aveva frenato la sua corsa. La chiamata è stata soltanto posticipata e adesso, con il ritorno di Mancini e l’apertura di un nuovo ciclo, Vergara è entrato nel gruppo.

Prima la tribuna contro il Belgio, dovuta alle normali rotazioni del ct, poi l’attesa senza esordio contro la Turchia. Ora restano altre due opportunità.

Con Allegri dalla mezzala all’esterno

Terminata la parentesi con la Nazionale, Vergara dovrà tornare a conquistarsi spazio nel Napoli di Allegri.

Finora sono state due le presenze da titolare. Contro l’Inter a San Siro è stato utilizzato da mezzala sinistra, nel ruolo di vice McTominay che aveva già ricoperto spesso durante la preparazione estiva. Un’ora di grande sacrificio contro la squadra di Chivu.

Successivamente è partito dall’inizio contro il Bologna, prima di lasciare il posto a Lang nell’intervallo.

Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri ne sta sfruttando soprattutto la duttilità. Nel 4-2-3-1 Vergara è stato impiegato anche da esterno sinistro, con De Bruyne vicino tra le linee, riuscendo anche ad andare vicino al gol con un inserimento e un colpo di testa.

Per trovare continuità giocherebbe praticamente ovunque.

Con Conte aveva agito anche da esterno destro nei due giocatori alle spalle di Hojlund, quasi da trequartista aggiunto. Sfruttando gli spazi creati dal centravanti danese era riuscito a mettersi in evidenza, conquistando progressivamente la fiducia dell’ambiente.

Dopo il primo gol europeo ne erano arrivati altri due e il Napoli aveva deciso di blindarlo con il rinnovo.

162 minuti e un debutto da ricordare

In questa stagione Vergara ha raccolto complessivamente 162 minuti, poco meno dell’equivalente di due partite complete.

L’inizio era stato particolarmente incoraggiante. All’esordio a Marassi, entrando dalla panchina nel finale, aveva prima servito l’assist a De Bruyne e poi realizzato il gol del raddoppio contro il Genoa.

Successivamente sono arrivati la panchina contro il Como, la partita di San Siro con l’Inter, mezz’ora contro l’Arsenal in Champions League, la titolarità con il Bologna e infine la gara del Franchi.

Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, dalla sfida contro il Frosinone inizierà per il Napoli un ciclo di nove partite in meno di un mese prima della successiva sosta. Un calendario che offrirà inevitabilmente occasioni anche a chi finora ha trovato meno spazio.

Vergara vuole sfruttarle per riprendersi il Napoli. Prima, però, c’è un altro sogno da realizzare: indossare per la prima volta la maglia dell’Italia.