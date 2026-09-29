Ufficio maltese di statistica, aumentano i sussidi per l’agricoltura

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il settore agricolo maltese sta diventando sempre più dipendente dai sussidi statali e dell’Ue, che ora rappresentano oltre un quinto della produzione complessiva. Secondo i dati dell’Ufficio maltese di statistica (Nso), nel 2025 i sussidi sono aumentati del 4,7%, raggiungendo i 28,7 milioni di euro, pari al 20,2% della produzione agricola. La quota è aumentata significativamente rispetto al 13,7% del 2021. I sussidi hanno inoltre rappresentato circa il 43% dell’avanzo operativo netto del settore, pari a 66 milioni di euro, che tuttavia lo scorso anno è diminuito dello 0,7%. I dati riflettono la crescente pressione dei costi sugli agricoltori. La produzione agricola è diminuita dello 0,1%, attestandosi a 141,8 milioni di euro, mentre i costi intermedi sono aumentati dello 0,9%, raggiungendo gli 87,9 milioni di euro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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