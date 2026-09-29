Corriere dello Sport: “Euro 2032, Napoli accelera per il Maradona: stanziati altri 50 milioni, copertura da 200 milioni”

Napoli accelera nella corsa verso Euro 2032. La Giunta comunale ha autorizzato l’impiego di 50 milioni di euro di risorse comunali per la riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Una somma che si aggiunge ai 150 milioni garantiti dalla Regione Campania attraverso il Cipess, portando a 200 milioni di euro la copertura economica indicata per l’intervento.

Come riporta il Corriere dello Sport, la decisione è arrivata attraverso un’apposita delibera della Giunta comunale, su volontà del sindaco Gaetano Manfredi. L’obiettivo è procedere con la riqualificazione e l’ammodernamento dell’impianto rispettando il cronoprogramma richiesto dalle autorità calcistiche in vista degli Europei del 2032.

Il Maradona verso Euro 2032

Il Corriere dello Sport ricorda che nell’aprile 2026 era già stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Comune di Napoli per la realizzazione di interventi strategici destinati alla città e allo stadio Maradona. Adesso il nuovo stanziamento comunale permette di compiere un altro passo nel percorso.

Nella nota diffusa viene sottolineata anche l’importanza dell’impianto per la città:

«Lo stadio Diego Armando Maradona rappresenta, per la città di Napoli, un luogo d’aggregazione, un patrimonio di intere generazioni e un’infrastruttura sportiva che fa della sua storia un punto di forza. È la casa della squadra della città, sede di importanti momenti sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, reduci da due scudetti negli ultimi tre anni».

La Giunta comunale ha quindi approvato, attraverso distinti provvedimenti, gli indirizzi per la progettazione degli interventi di riqualificazione e ammodernamento.

Secondo il Corriere dello Sport, sul fronte della copertura economica dell’operazione è arrivato dunque il semaforo verde: ai 50 milioni messi a disposizione dal Comune si sommano i 150 milioni garantiti dalla Regione Campania tramite il Cipess.

Ora resta da completare il percorso previsto da FIGC e UEFA. Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, Napoli e il Maradona puntano a essere protagonisti della candidatura italiana per Euro 2032, con la riqualificazione dello stadio di Fuorigrotta al centro del progetto.