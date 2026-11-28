TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha ricevuto nel pomeriggio di ieri, 27 novembre, al Palazzo di Cartagine, il ministro dell’Istruzione, Noureddine Nouri, e il ministro dei Trasporti, Rachid Amri.

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Al centro dell’incontro la questione del trasporto scolastico e la necessità di garantirne un accesso equo in tutte le regioni del Paese, alla luce delle difficoltà affrontate da numerosi studenti, costretti a percorrere lunghe distanze per raggiungere gli istituti scolastici, spesso esponendosi a diversi rischi.

Lo riferisce un comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina. Saied ha sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento e l’integrazione tra le diverse istituzioni dello Stato, al fine di unificare gli sforzi e mobilitare le risorse disponibili per rispondere alle aspettative dei cittadini in tutte le regioni.

Il presidente ha inoltre evidenziato il ruolo del Consiglio superiore dell’Istruzione e dell’Educazione nella costruzione di un sistema educativo nazionale fondato sui principi di equità e pari opportunità, nell’ambito di una riforma complessiva che interessi l’intero territorio nazionale.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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