Sudan, colloquio tra bin Salman e al-Burhan: “Riad impegnata per la stabilità del Paese”

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RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il principe ereditario e premier saudita Mohammed bin Salman ha ricevuto una telefonata dal presidente del Consiglio sovrano di transizione del Sudan, Abdel Fattah al-Burhan. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “SPA”. Durante il colloquio il principe saudita ha ribadito l’impegno di Riyad per la stabilità del Sudan e per la salvaguardia della sua sovranità, unità e integrità territoriale. Ha inoltre sottolineato il sostegno del Regno a tutti gli sforzi volti a raggiungere la stabilità nel Paese, aprendo la strada a uno sviluppo completo e al ritorno di sfollati e rifugiati alle loro case.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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