La Regione Puglia garantisce la copertura completa delle borse di studio Adisu per il 2026-2027

BARI (ITALPRESS) – “Anche quest’anno, con un investimento complessivo di 66 milioni di euro, copriremo il 100% delle borse di studio Adisu, soddisfacendo interamente la domanda degli studenti e delle studentesse aventi diritto. È un risultato cui giungiamo attraverso un grande sforzo finanziario che non era facile né scontato, reso possibile anche grazie all’impegno del presidente Decaro”. A dichiararlo è l’assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia Silvia Miglietta che questo pomeriggio ha riunito in Presidenza, a Bari, i rappresentanti e le rappresentanti delle organizzazioni studentesche del territorio regionale che siedono nel cda di Adisu.

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“Stare accanto agli studenti e alle studentesse universitari è una scelta politica – ha proseguito Miglietta – e sentiamo il dovere di proseguire con loro il dialogo onesto e improntato alla verità che abbiamo avviato negli scorsi mesi. Così come non avevamo nascosto la difficoltà di garantire la copertura integrale delle borse di studio per quest’anno, allo stesso modo dobbiamo dirci che aver raggiunto questo risultato richiederà una seria riflessione sulle prossime annualità, quando saranno inferiori le risorse a disposizione”

“Negli ultimi anni – spiega l’assessora – le richieste di borse di studio hanno fatto registrare un notevole incremento, e il numero di idonei è passato dai circa 23mila dell’anno accademico 2024/2025 ai quasi 28mila dell’anno accademico appena iniziato. Un trend di questo tipo, che da un lato conferma la crescita dell’attrattività delle nostre università, impone un ragionamento su come finanziamo complessivamente il sistema del diritto allo studio e su come ci prendiamo cura, in particolare, degli studenti e delle studentesse più vulnerabili. Per questo, da oggi, cominciamo con le organizzazioni studentesche un percorso che ci porterà a scrivere insieme i criteri per i prossimi bandi Adisu”.

“La riflessione – aggiunge Miglietta – coinvolge necessariamente anche il Governo. Infatti, se da un lato riconosciamo al Ministero di avere incrementato la dotazione del Fondo Integrativo Statale con il quale sosteniamo una parte delle borse di studio, dall’altro lato segnaliamo che questo incremento in termini assoluti non è stato proporzionale agli aumenti delle borse di studio introdotti con il PNRR. Il peso di questa contraddizione viene dunque demandato alle Regioni che, da sole, non hanno le capacità finanziarie per ammortizzarlo. Per questo serve avviare un tavolo nazionale che metta al primo punto la sostenibilità del welfare studentesco”.

– Foto Regione Puglia –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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