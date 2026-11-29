IPA90163286 – SOELDEN, AUSTRIA – OCTOBER 24: Alice Robinson of New Zealand looks on during the second run Audi FIS Alpine Ski World Cup – Womens Giant Slalom on October 24, 2026 in Soelden, Austria. (Photo by Hans Peter Lottermoser/ Sports Press Photo/ SPP)

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KILLINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Alice Robinson batte Mikaela Shiffrin nello slalom gigante di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026/2027. La neozelandese chiude con un tempo combinato di 2’03″02 e la spunta di soli 0″11 sulla veterana americana, a secco di vittorie in gigante da tre anni. Completa il podio Paula Moltzan, terza a 0″54 davanti alla croata Zrinka Ljutic (+0″67). La migliore delle italiane è Sophie Mathiou, ottava a 1″57 dalla vetta. A punti anche Lara Della Mea, 11esima a 1″68, Marta Bassino, 16esima a 2″34, Asja Zenere, 17esima a 2″42, e Sofia Goggia, 22esima a 2″91.

ORDINE D’ARRIVO

1. Alice Robinson (Nzl) in 2’03″022. Mikaela Shiffrin (Usa) a 0″113. Paula Moltzan (Usa) a 0″544. Zrinka Ljutic (Cro) a 0″675. Camille Rast (Sui) a 0″916. Jana Fritz (Ger) a 1″297. Sara Hector (Swe) a 1″408. Sophie Mathiou (Ita) a 1″579. Thea Louise Stjernesund (Nor) a 1″6010. Lara Colturi (Alb) a 1″66

11. Lara Della Mea (Ita) a 1″6816. Marta Bassino (Ita) a 2″3417. Asja Zenere (Ita) a 2″4222. Sofia Goggia (Ita) a 2″91.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO

1. Lara Colturi (Alb) 286 punti2. Emma Aicher (Ger) 2043. Sara Hector (Swe) 1864. Paula Moltzan (Usa) 1805. Zrinka Ljutic (Cro) 1606. Camille Rast (Sui) 1547. Alice Robinson (Nzl) 1328. Mikaela Shiffrin (Usa) 1169. Anna Swenn Larsson (Swe) 10510. AJ Hurt (Usa) 94

11. Lara Della Mea (Ita) 7715. Asja Zenere (Ita) 5927. Sophie Mathiou (Ita) 3239. Marta Bassino (Ita) 1543. Beatrice Sola (Ita) 1246. Sofia Goggia (Ita) 951. Martina Peterlini (Ita) 757. Alice Pazzaglia (Ita) 2

CANCELLATO IL SUPERG MASCHILE DI COPPER MOUNTAIN

Cancellato il superG maschile di Copper Mountain, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2026/2027. La gara era stata inizialmente rinviata alle 20.30 dopo una pesante nevicata nel pomeriggio americano. La direzione gara, a causa del vento e delle condizioni avverse, ha ora optato per il cancellazione della prova.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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