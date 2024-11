Napoli, Conte ha convinto Manna: a gennaio arriva il jolly che cambia tutto

Il ds azzurro lavora col tecnico per il colpo Vanderson: l’esterno del Monaco può giocare su entrambe le fasce

Il Napoli si prepara alla finestra di mercato di gennaio con le idee chiare. Il direttore sportivo Manna è al lavoro per individuare i rinforzi giusti da mettere a disposizione di Antonio Conte.

Una collaborazione totale quella tra ds e allenatore. Manna e Conte lavorano a stretto contatto, condividendo ogni scelta di mercato per rinforzare la rosa azzurra.

Il bilancio degli acquisti estivi

Secondo quanto rivela il quotidiano Il Mattino, gli investimenti della scorsa estate stanno dando i loro frutti. In attesa della definitiva consacrazione di Lukaku, elementi come McTominay, Gilmour e Buongiorno si sono rivelati fondamentali nel progetto di Conte. Anche Spinazzola e Neres hanno risposto presente nel ruolo di alternative.

L’obiettivo Vanderson

Per gennaio la priorità è un esterno duttile, capace di giocare su entrambe le fasce per dare alternative a Di Lorenzo e Olivera. Vanderson del Monaco resta in cima alla lista: dopo il corteggiamento estivo, il Napoli potrebbe tentare l’affondo decisivo.