Napoli difesa vergognosa: Il Maradona fischia gli azzurri

Il Napoli è sotto di due reti contro il Bologna dopo appena 12 minuti. La difesa azzurra commette errori incredibili, il Maradona esplode in un mare di fischi.

Il Maradona è esploso in un mare di fischi nei confronti del Napoli, che dopo appena 12 minuti di gioco si trova sotto di due reti contro il Bologna. Una partenza shock per i campioni d’Italia in carica, che stanno offrendo una prestazione imbarazzante, soprattutto in fase difensiva.

Al 9′ minuto, il Bologna è passato in vantaggio grazie a un’azione sviluppata sulla sinistra, con Odgaard che ha crossato in mezzo trovando Ndoye, bravo a saltare davanti a Di Lorenzo e a insaccare per il suo primo gol in Serie A.

Tre minuti più tardi, il raddoppio dei felsinei è arrivato su calcio d’angolo, con Calafiori che ha spizzato in area per Posch, il quale di testa ha battuto Meret.

Una difesa vergognosa quella del Napoli, che sembra aver perso ogni concentrazione e determinazione. Gli errori individuali si stanno sommando a una pessima organizzazione difensiva, con il Maradona che è letteralmente esploso in un mare di fischi nei confronti dei propri beniamini.

I campioni d’Italia in carica stanno offrendo una brutta copia della squadra che lo scorso anno ha meravigliato l’Europa con le sue prestazioni. La mancanza di grinta e determinazione sta facendo letteralmente imbestialire i tifosi presenti allo stadio.