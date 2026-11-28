BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Aerei israeliani hanno condotto una serie di incursioni aeree nel sud del Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa nazionale Nna. Gli attacchi hanno colpito l’area tra le località di Zawtar ash-Sharqiyah e Mayfadoun, la periferia della città di Kfar Tebnit e la zona compresa tra le località di Qantara e Ghandouriyeh, ha reso noto l’agenzia.

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– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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