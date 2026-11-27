Malta, nuove norme Ue sui farmaci recepiscono 2 emendamenti maltesi
LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta potrebbe beneficiare di una maggiore disponibilità di medicinali e prezzi più competitivi grazie alla nuova legislazione farmaceutica approvata dal Parlamento europeo, che recepisce due emendamenti dell’eurodeputato maltese Peter Agius.
Le misure mirano ad affrontare problemi strutturali del mercato maltese, tra cui carenze di medicinali, disponibilità limitata e costi elevati. La prima modifica introduce un codice elettronico che permetterà ai pazienti di consultare informazioni sui farmaci in diverse lingue. Ciò consentirà alle autorità maltesi e agli importatori di acquistare medicinali in tutta l’Unione europea, senza dipendere prevalentemente dai mercati anglofoni, come Regno Unito e Irlanda.
La misura dovrebbe ampliare la scelta dei fornitori e favorire la concorrenza, con possibili effetti positivi sui prezzi. Le informazioni cartacee in maltese o inglese resteranno disponibili su richiesta. La seconda disposizione permetterà a Malta di chiedere alle aziende farmaceutiche di commercializzare determinati medicinali sul mercato locale e garantirne la fornitura continuativa. Le società che non rispetteranno tali richieste entro tre anni potranno perdere alcuni diritti di protezione ed esclusiva commerciale nel Paese.
– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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