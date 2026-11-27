LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta potrebbe beneficiare di una maggiore disponibilità di medicinali e prezzi più competitivi grazie alla nuova legislazione farmaceutica approvata dal Parlamento europeo, che recepisce due emendamenti dell’eurodeputato maltese Peter Agius.

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Le misure mirano ad affrontare problemi strutturali del mercato maltese, tra cui carenze di medicinali, disponibilità limitata e costi elevati. La prima modifica introduce un codice elettronico che permetterà ai pazienti di consultare informazioni sui farmaci in diverse lingue. Ciò consentirà alle autorità maltesi e agli importatori di acquistare medicinali in tutta l’Unione europea, senza dipendere prevalentemente dai mercati anglofoni, come Regno Unito e Irlanda.

La misura dovrebbe ampliare la scelta dei fornitori e favorire la concorrenza, con possibili effetti positivi sui prezzi. Le informazioni cartacee in maltese o inglese resteranno disponibili su richiesta. La seconda disposizione permetterà a Malta di chiedere alle aziende farmaceutiche di commercializzare determinati medicinali sul mercato locale e garantirne la fornitura continuativa. Le società che non rispetteranno tali richieste entro tre anni potranno perdere alcuni diritti di protezione ed esclusiva commerciale nel Paese.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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