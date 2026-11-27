Aragon 30/08/2026 – gara Motogp / foto Psnewz/Image Sport

nella foto: Marc Marquez

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VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez molla tutto. Cinque giorni dopo aver conquistato a Portimao il suo decimo titolo mondiale, portando a termine una delle più incredibili rimonte mai viste nella storia dello sport, il Cabroncito spiazza tutti e annuncia il ritiro. Lo fa poco prima delle prime libere di Valencia, ultimo appuntamento stagionale, sfogliando una serie di cartelli in religioso silenzio davanti alla telecamera: “Parleremo dopo ma prima di tutto grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io. Questo sarà il mio ultimo Gran Premio in MotoGp. Abbiamo fatto la storia”.

Il 33enne spagnolo della Ducati poi va in pista, chiude le FP1 alle spalle di Bezzecchi e poco dopo mezzogiorno si presenta nella sala stampa del circuito valenciano per spiegare cosa lo ha spinto all’improvviso a ritirarsi. “Sono arrivato in MotoGp a modo mio e me ne andrò a modo mio. Dal 2013 ad ora mi sono divertito moltissimo, mi sono goduto il viaggio, molte persone nel paddock mi hanno aiutato a divertirmi, ad arrivare dove siamo adesso. Le moto sono e saranno sempre la mia più grande passione”, esordisce Marquez, che fatica a trattenere le lacrime.

E allora perchè smettere dopo che si era impegnato a correre con la Ducati fino al 2028? Come nel caso di Federica Brignone, anche per Marquez è stato il corpo a presentare il conto. “Non è che serva sempre una motivazione, a volte basta capire la situazione e quella di quest’anno è stata davvero al limite. La mia decisione l’ho presa dopo Motegi e l’unica persona che la conosceva era mio fratello Alex. Ho deciso di annunciarlo solo oggi perchè era l’unico modo per lottare per il titolo, parlare di ritiro mi avrebbe tolto energia. Sono riuscito a vincere proprio perchè non lo sapeva nessuno. Quando prometti qualcosa al tuo corpo, il tuo corpo ti dà un extra. Ho promesso al mio corpo che sarebbe stata l’ultima volta in Indonesia, in Australia, e questo mi ha dato quell’extra per vincere. Ma mi sarei ritirato anche se non avessi vinto il titolo”.

Per il campione spagnolo girare in moto è stato sempre più complicato: il peso degli infortuni e dei problemi fisici sofferti nell’arco della carriera si è fatto sentire con gli interessi. “Tutti sanno che ho sofferto molto col braccio e ringrazio Ducati perchè hanno capito la situazione. Quando ho firmato il rinnovo a marzo ero super ottimista, non sapevo che mi sarei operato di nuovo alla spalla destra, che avrei sofferto ancora di più, che avrei avuto sempre più dolore al braccio. Sono un lottatore ma ho iniziato a sentire paura”.

Ecco, la paura. Marquez ammette di essersi “riscoperto” umano. “Dal punto di vista fisico, se vuoi una cosa puoi ottenerla, ma c’era un fattore che non potevo controllare: il timore che ho cominciato a provare nei confronti della moto. Non era dovuto alla mancanza di voglia o di ambizione, ma alla lesione che mi ha provocato la diplopia“, il riferimento al problema accusato già negli anni scorsi. “Sto benissimo, ma quando cadi e subisci un colpo alla testa c’è un rischio. Dopo l’Indonesia ho avuto nuovamente episodi di diplopia per 48 ore, e lo stesso è successo dopo Le Mans, per 12 ore. Sono riuscito a recuperare e per questo ho iniziato a gestire meglio la situazione, cadendo anche meno. I miei risultati nascondevano la situazione reale. Mi sento competitivo e sono veloce, ma a volte è meglio rifletterci bene. Mi sono divertito e voglio continuare a divertirmi ma è arrivato il momento e sento che è giusto così. Il viaggio è stato fantastico ma è finita”. Marquez già in passato aveva pensato di smettere, in particolare “tra il 2020 e il 2023: stavo soffrendo molto e sono arrivato vicinissimo a interrompere la mia carriera. Ero davvero al limite. Grazie alla Honda e al team Gresini ho trovato un ambiente molto positivo e lì ho potuto approdare alla Ducati, dove ho trovato una seconda vita”.

Ma stavolta non ci sono stati ripensamenti. “Ero pienamente convinto, non ero disposto a discutere la decisione. Ho detto ad Alex: ‘La cosa giusta, quello che mi suggerisce il mio istinto, è questa’. Mi sento veloce e competitivo, ma il motivo della mia decisione è il rischio. Il beneficio che potrei ricavarne sarebbe vincere un altro titolo, ma non è il momento di andare a cercarlo. Ho messo il mio corpo al servizio del motociclismo, ma siamo esseri umani e a volte la mente dice ‘basta’. Credo sia meglio che sia la mia mente a fermarmi, prima che lo faccia il mio corpo. L’obiettivo era andare avanti per altri due anni, ma mi trovo in una condizione fisica e mentale che mi costringe a fermarmi”.

E ora? Intanto c’è da convivere con la necessità di “realizzare cosa sarà la mia vita senza correre, senza le gare. Non so cosa farò in futuro, mi godrò Valencia e poi ci penserò. Ma la MotoGp fa parte della mia vita e continuerà a essere così”, la promessa del Cabroncito.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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