Lobotka in lacrime dopo Napoli-Bologna: il centrocampista abbracciato dagli avversari

Stanislav Lobotka è scoppiato in lacrime dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna. Il centrocampista slovacco consolato dagli avversari.

Il Napoli vive un momento estremamente delicato, certificato dalla pesante sconfitta interna contro il Bologna. Una battuta d’arresto che ha portato la squadra a optare per il silenzio stampa, su volontà condivisa di giocatori, allenatore e presidente De Laurentiis. Tra i più amareggiati dal ko c’è sicuramente Stanislav Lobotka.

Lobotka in lacrime dopo Napoli-Bologna

Il centrocampista slovacco, pur essendo stato uno dei pochi a salvarsi, non è riuscito a dare la scossa necessaria ai suoi compagni. Al fischio finale, il 29enne ex Celta Vigo è rimasto impietrito al centro del campo, provando a metabolizzare la delusione per il risultato negativo.

Lobotka si è portato la maglietta sul volto a causa dello scoramento, con le lacrime che hanno iniziato a rigargli il viso. Un’immagine emblematica della frustrazione per il rendimento assolutamente deludente degli ormai ex campioni d’Italia.

Gesto di fair play

Il centrocampista slovacco, commosso e con le mani sul volto, è stato consolato per primo da un avversario, ovvero Saelemaekers che lo ha abbracciato, salutando anche gli altri presenti. Un gesto di fair play che ha certamente aiutato Lobotka a stemperare la tensione di quel momento difficile.

Successivamente, il numero 68 del Napoli si è diretto a passo lento verso i tifosi per salutarli, con il volto che tradiva tutta la delusione per l’ennesimo passo falso stagionale. Applausi verso il pubblico e mano alzata in segno di saluto prima di incamminarsi mestamente verso gli spogliatoi.

Una serata da cancellare in fretta per Lobotka, che anche lui, nonostante il piglio e la generosità messi in campo, non è riuscito ad incidere come nella scorsa trionfale stagione. I tifosi, tuttavia, hanno apprezzato la spontaneità della sua delusione, testimoniata dalle lacrime a centrocampo dopo il triplice fischio.