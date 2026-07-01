Juventus, ufficiale il ritorno di Neto: contratto sino a giugno 2027

TORINO (ITALPRESS) – La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio dello svincolato Norberto Neto, che torna così a vestire la maglia bianconera. Contratto fino a fine stagione per il portiere brasiliano classe 1989, che farà da vice a Vicario dopo il grave infortunio occorso a Grabara.

Neto ha già difeso i colori bianconeri tra il 2015 e il 2017: due stagioni in cui ha collezionato 22 presenze complessive, conquistando 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dopo l’esperienza a Torino, il portiere verdeoro ha arricchito il suo percorso internaziona

le trascorrendo cinque anni in Spagna tra Valencia e Barcellona, tre stagioni in Inghilterra con le maglie di Bournemouth e Arsenal, fino al rientro nell’ultima annata in Brasile al Botafogo.

“Indossare di nuovo questa maglia ha un sapore speciale. Felice di essere tornato e pronto a vivere questo capitolo insieme”. Così, sui social, il neo portiere bianconero.

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FONTE ITALPRESS

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