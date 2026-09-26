85enne strangolata nel Salernitano, il figlio chiama il 112 e confessa l’omicidio

SALERNO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di un 53enne del luogo indagato per omicidio aggravato. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria, nella nottata trascorsa a Pellezzano, a causa di pregressi dissidi familiari, l’uomo avrebbe strangolato la madre 85enne mentre la donna riposava nell’abitazione in cui i due convivevano, per poi allontanarsi. Successivamente, il 53enne ha contattato il numero d’emergenza 112 riferendo l’accaduto. È stato quindi rintracciato e identificato dai Carabinieri mentre vagava a piedi per le vie cittadine.

– Foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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