RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Burundi ha ribadito il proprio sostegno costante all’integrità territoriale del Marocco e alla sovranità del Regno sull’insieme del suo territorio, compresa la regione del Sahara. Lo riporta l’agenzia di stampa marocchina “Map”. La posizione è contenuta in un comunicato congiunto diffuso al termine dei colloqui svoltisi a Rabat tra il ministro degli Esteri, della Cooperazione africana e dei Marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita, e il suo omologo burundese, Édouard Bizimana, titolare degli Esteri, dell’Integrazione regionale e della Cooperazione allo sviluppo. Il capo della diplomazia di Bujumbura ha inoltre riaffermato l’appoggio del suo Paese al piano di autonomia sotto sovranità marocchina, definito “l’unica soluzione credibile e realistica” per risolvere la controversia regionale.

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– Foto Map –

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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