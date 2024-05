Da Gasperini a Conte, la lista di De Laurentiis per la nuova panchina del Napoli: Summit decisivo

Vertice societario decisivo per la scelta del nuovo allenatore del Napoli: Gasperini e Conte in pole, ma non mancano le alternative.

NAPOLI. Ore decisive per la scelta del nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, oggi è in programma un vertice societario presieduto da Aurelio De Laurentiis per analizzare i pro e i contro dei vari candidati e accelerare verso l’incoronazione del nuovo tecnico che dovrà guidare la rifondazione del Napoli.

In cima alla lista degli uomini più accreditati ci sono Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. Un ritorno di fiamma per il presidente partenopeo con il tecnico dell’Atalanta, già molto vicino al Napoli nel 2011 prima di virare sull’Inter. Una stima mai tramontata, alimentata anche dalle recenti dichiarazioni al miele di De Laurentiis sul “calcio molto interessante” della Dea.

Conte rappresenterebbe invece la grande tentazione per un colpo di esperienza e carisma dopo l’amarezza dell’ultima stagione.

L’ex CT ha già rifiutato un’offerta del Napoli nell’ottobre 2022, preferendo aspettare un progetto da zero. Ma ora le condizioni ci sarebbero tutte, con il presidente attratto dallo spessore tecnico e caratteriale di Conte pur con i conseguenti investimenti economici corposi che ciò comporterebbe.

Nel corso degli ultimi mesi e dei contatti con De Laurentiis, il salentino avrebbe avuto modo di approfondire ogni aspetto del “pianeta azzurro” e sarebbe ora pronto a lanciarsi in una nuova esperienza dopo l’addio al Tottenham di marzo 2023.

Ma la lista di De Laurentiis non si esaurisce qui. Sull’uscio rimangono altre opzioni come quella di Roberto De Zerbi, liberatosi dal Brighton, e la suggestione Vincenzo Italiano, brillante sulla panchina della Fiorentina.

Insomma, il presidente azzurro studia con attenzione il dossier candidati prima della riunione odierna che potrebbe essere decisiva per l’incoronazione dell’erede di Calzona ad allenare il nuovo corso del Napoli.