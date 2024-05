Conte-Napoli, summit a Torino, trattativa sbloccata. Filtra una novità – SPORTITALIA

Secondo Alfredo Pedullà, un incontro a Torino tra Conte e il Napoli ha sbloccato la trattativa. Si lavora su un ingaggio da 6,5-7 milioni più bonus.

NAPOLI – Importanti novità sulla trattativa tra il Napoli e Antonio Conte per la panchina del prossimo anno. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, sabato scorso c’è stato un incontro a Torino tra l’entourage del tecnico leccese e i rappresentanti del club azzurro per iniziare a definire i dettagli dell’ingaggio.

Stando alle indiscrezioni, il Napoli avrebbe messo sul piatto un contratto da 6,5-7 milioni di euro a stagione di parte fissa, cui si aggiungerebbero circa 2 milioni di bonus legati al raggiungimento dell’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League. A partire dalla stagione successiva, questi 2 milioni di bonus verrebbero incorporati nell’ingaggio base.

““Il Napoli non smette di pensare ad Antonio Conte, sabato scorso c’è stato un incontro a Torino tra il Napoli (non c’era De Laurentiis….) e l’allenatore che ha voglia di tornare in pista possibilmente in Serie A. Il Napoli ha proposto un contratto da 6,5-7 milioni di base più un paio di milioni di bonus legati alla qualificazione Champions come obiettivo minimo. Dalla stagione successiva i due milioni circa di bonus entrerebbero nella base fissa.

CONTE-NAPOLI: LE ULTIME DA PEDULLÀ

Pedullà sottolinea che all’incontro di Torino De Laurentiis non era presente di persona, ma le parti si sarebbero già accordate sulla bozza economica. Ora la palla passa nelle mani del presidente azzurro, che dovrà dare il via libera definitivo dopo aver incassato il “sì” di Conte.

Dal canto suo, l’ex CT avrebbe già indicato al Napoli i ruoli da rinforzare in vista del prossimo anno: un difensore centrale, una mezzala, un esterno offensivo più un potenziale erede di Osimhen qualora il nigeriano dovesse partire.

“Conte non ha fatto nomi sul progetto tecnico, non ha chiodi fissi, ma ha indicato i ruoli da coprire bene (difensore centrale, mezzala, esterno offensivo più erede di Osimhen). Adesso la palla è di ADL che ha incassato il sì di Conte e fino a quando la palla ce l’avrà lui dobbiamo (dovete) portare pazienza. Ma l’incontro torinese è la conferma che il Napoli è assolutamente sul pezzo, in attesa di una decisione positiva”.

NAPOLI IL PIANO B DEL NAPOLI

il summit di Torino sembra aver sbloccato la trattativa con Conte ormai in pole per la panchina del Napoli. Altri nomi come Pioli, Italiano e lo stesso Gasperini sarebbero al momento defilati, con la società focalizzata sul tecnico leccese.

“Gli altri nomi, da Pioli a Italiano, oggi sono defilati, i riflettori sono su Conte. E lo stesso Gasperini, che dopo Atalanta-Roma di domenica ha confermato gli ottimi rapporti con ADL, oggi pensa solo al suo club che farà di tutto per non perderlo. Ma questi sarebbero scenari eventualmente dei prossimi giorni, oggi il Napoli lavora forte su Conte. Il Milan? Nulla escludiamo, le cose cambiano da un giorno all’altro, ma fino ad oggi non risultano contatti”.

Pedullà non esclude però possibili colpi di scena nei prossimi giorni, ammettendo che “le cose cambiano velocemente”. Ma ad oggi il Napoli starebbe lavorando forte proprio su Antonio Conte per definire l’intesa economica dopo il positivo riscontro dell’incontro torinese.