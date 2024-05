De Maggio svela retroscena su De Laurentiis e il calciatore ubriacone

Valter De Maggio racconta un aneddoto su Aurelio De Laurentiis che offrì rum e coca a un calciatore in trattativa, salvo poi respingerlo dopo averlo visto bere troppo.

Il noto giornalista Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha svelato un curioso retroscena che coinvolge il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e un calciatore la cui trattativa saltò in modo bizzarro. Durante la trasmissione “Radio Goal”, De Maggio ha raccontato come De Laurentiis invitò il giocatore e il suo agente a Capri per concludere l’affare, ma cambiò idea dopo averlo visto bere rum e coca in quantità eccessiva.

Secondo il racconto di De Maggio, De Laurentiis offrì inizialmente un rum e coca al calciatore sulla sua barca, e questi accettò. Successivamente, gli venne offerto un secondo, poi un terzo bicchiere. Dopo il terzo, però, il presidente del Napoli si rivolse al marinaio dicendo: “Torniamo indietro, perché questo non lo voglio più”.

Questo aneddoto getta luce sullo stile di De Laurentiis nelle trattative di calciomercato e sulla sua attenzione ai dettagli, inclusi gli aspetti comportamentali dei potenziali acquisti. Sembra che l’eccesso di bevande alcoliche abbia fatto desistere il presidente dal concludere l’affare con quel particolare giocatore.

De Maggio ha anche commentato le voci sul prossimo allenatore del Napoli, affermando che il club ha già preso una decisione ma non ha ancora reso noto il nome. Secondo il giornalista, le strade più calde portano a Stefano Pioli e, in misura minore, ad Antonio Conte, mentre Gasperini e Italiano sembrano al momento esclusi.

Questo retroscena offre uno sguardo dietro le quinte del mondo del calcio e delle scelte che influenzano le trattative di calciomercato, evidenziando l’importanza che i club attribuiscono non solo alle capacità tecniche dei giocatori, ma anche ai loro comportamenti fuori dal campo.