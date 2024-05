Il Mattino – De Laurentiis fuorioso per la sconfitta, chiama Conte. Il retroscena

Dopo l’umiliante sconfitta contro il Bologna, De Laurentiis chiama glli agenti di Antonio Conte per risollevare il Napoli.

La sconfitta casalinga contro il Bologna è stata l’ultima, umiliante goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, il presidente del Napoli è uscito letteralmente “sconsolato, triste e infuriato” dal Maradona, dopo aver ascoltato i fischi e le contestazioni dei tifosi nei confronti della squadra.

Spalle al muro come non mai in questa stagione, De Laurentiis ha deciso che è il momento di fare un “tentativo disperato” per riaccendere l’entusiasmo attorno al Napoli. Serve una mossa alla “Benitez o Ancelotti” per ribaltare il tavolo, come accadde con gli arrivi degli spagnoli.

LA MOSSA DI DE LAURENTIIS PER CONTE AL NAPOLI

E la mossa del patron sembra essere un rilancio per Antonio Conte, allenatore messo troppo in fretta da parte nelle scorse settimane. De Laurentiis tornerà all’assalto dell’ex CT dell’Italia, conscio che non c’è più tempo da perdere.

Il finale di campionato sta decidendo per lui, al di là di quello che aveva in mente inizialmente. L’ambiente è avvelenato, il futuro si prospetta nerissimo dopo l’ultimo disastro e la contestazione dei tifosi. Serve un colpo di scena per provare a chiudere in fretta l’accordo con Conte e placare la delusione di una città che non vede più luce.

De Laurentiis è andato via dal Maradona in un lampo, furioso con una squadra che sarà rivoluzionata senza precedenti nella storia azzurra. Ma per farlo serve l’uomo giusto, quello che possa dare una scossa e rivoltare il Napoli come un calzino.

Ecco perché nei prossimi giorni è in programma un vertice, da dentro o fuori, con Conte e i suoi agenti. Dopo settimane di silenzio, l’allenatore pugliese ha fatto sapere di aver abbassato le pretese d’ingaggio rispetto ai tempi del Tottenham, accettando anche un biennale.

Non sarà semplice, serve una svolta rapida. De Laurentiis sa che il sì di Conte non è scontato visto il clima attuale e peserà molto il progetto tecnico che dovrà illustrare all’ex Inter e Juve. Ma dopo l’ennesima vergogna, il presidente è deciso a tentare il tutto per tutto pur di risollevare il Napoli.