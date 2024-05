Conte apre al Napoli: disponibile a ridursi l’ingaggio per gli azzurri – REPUBBLICA

Antonio Conte sarebbe disponibile a ridursi l’ingaggio pur di approdare al Napoli. L’ex ct avrebbe già dato la sua disponibilità da mesi ad Aurelio De Laurentiis.

Antonio Conte apre concretamente alla pista Napoli. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’ex ct della Nazionale italiana avrebbe dato la sua disponibilità ad Aurelio De Laurentiis già da diversi mesi per guidare il nuovo corso tecnico del club partenopeo.

Conte rappresenterebbe la soluzione ideale per ridare entusiasmo, carisma e ordine in uno spogliatoio che necessita di una guida autorevole e di un vero leader sulla panchina. Ancora più necessaria dopo l’ingaggio di un direttore sportivo giovane e inesperto come Giovanni Manna.

Conte-Napoli, le ultime

Il sacrificio di questa deludente stagione azzurra troverebbe giustificazione nell’arrivo dell’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Inter. Un colpo che legittimerebbe anche le scelte dei traghettatori Mazzarri e Calzona.

La strada per Conte sembra essere in discesa anche per un altro motivo: il tecnico salentino sarebbe disponibile a ridursi l’ingaggio rispetto alle precedenti richieste. De Laurentiis potrebbe assicurarselo a 7 milioni di euro, uno stipendio importante ma più accessibile rispetto al recente passato.

Conte avrebbe già le idee chiare su come intervenire sulla rosa attuale, senza stravolgere l’organico ma apportando solo rinforzi mirati laddove necessario. Un fattore che renderebbe l’ex ct la soluzione perfetta per il rilancio del Napoli, con un gruppo che nel complesso piace allo stesso Conte.

Rispetto ad altre opzioni come Gasperini, Pioli, Italiano e Tedesco, il salentino avrebbe il vantaggio di essere completamente libero da vincoli contrattuali e pronto a iniziare una nuova avventura.

A De Laurentiis, però, spetterebbe un passo indietro decisivo: dare pieni poteri all’eventuale nuovo tecnico, evitando le ingerenze che hanno portato all’addio di Spalletti. Una lezione che il patron azzurro dovrà aver imparato dopo la crisi di questa stagione.

Il futuro del Napoli è adesso

Rilancio o ridimensionamento? La scelta dell’allenatore sarà indicativa della direzione che il club vorrà prendere. Conte si è già reso disponibile, aprendo ad un ingaggio ridotto. Ora tocca a De Laurentiis decidere.