ROMA (ITALPRESS) – La Coalizione a guida saudita a sostegno della legittimità in Yemen ha annunciato un’operazione militare che ha distrutto 50 obiettivi militari delle milizie Houthi in tre governatorati: Sanaa, Hodeidah e Saada. Secondo la Coalizione, i bersagli erano considerati legittimi. Lo riporta l’agenzia di stampa saudita “SPA”. L’operazione è arrivata poche ore dopo la distruzione, a Hodeidah, di una piattaforma di lancio di missili balistici. Secondo la coalizione, i ribelli l’avevano usata per l’attacco contro la raffineria di Jazan.

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La coalizione ha inoltre riferito di aver intercettato e abbattuto un drone Houthi diretto verso la regione meridionale dell’Arabia Saudita. Ha aggiunto che gli attacchi contro civili e infrastrutture civili avranno una risposta militare decisa. Una fonte responsabile del ministero dell’Energia saudita ha riferito che la raffineria di Jazan è stata colpita giovedì da un ordigno aereo ostile.

L’attacco ha causato un incendio, poi domato, e l’interruzione temporanea di alcune attività operative. Secondo le prime informazioni, un lavoratore di nazionalità nepalese è morto e diverse persone di varie nazionalità sono rimaste ferite in modo non uniforme. I feriti ricevono assistenza medica. Riad ha dichiarato di aver adottato le misure di sicurezza necessarie per proteggere cittadini e residenti e ha ribadito il sostegno al popolo yemenita. Le difese aeree saudite continuano a intercettare gli attacchi dei miliziani.

Il 25 e 26 novembre il sottosegretario agli Affari politici del ministero degli Esteri, ambasciatore Saud al-Sati, ha incontrato nella sede del ministero a Riad gli ambasciatori accreditati nel Regno. Era presente il portavoce della coalizione, generale Turki al-Maliki. Gli ambasciatori sono stati informati degli ultimi attacchi Houthi contro civili, beni civili, impianti e strutture vitali del Regno. Questi atti sono stati definiti una violazione del diritto internazionale e azioni terroristiche.

Riad ha ribadito che adotterà le misure necessarie per la propria sicurezza e continuerà a sostenere il popolo yemenita e il governo legittimo. Il ministro di Stato britannico per il Medio Oriente, Stephen Doughty, ha ribadito in dichiarazioni ad Al Arabiya.net il sostegno di Londra a Riad e al governo yemenita. Ha spiegato che la sua recente visita a Riad rientrava in questo quadro. Ha definito le azioni Houthi “sconsiderate e scioccanti” e ha detto che aggravano la crisi umanitaria. Ha condannato anche gli attacchi contro l’Arabia Saudita e le minacce alla navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb, giudicate “assolutamente inaccettabili”. Doughty ha infine sottolineato che occorre fermare la violenza, tornare alla via diplomatica e garantire l’arrivo degli aiuti umanitari. Ha anche annunciato nuovi aiuti britannici.

SCONTRI A 80 KM DA SANA’A

L’esercito yemenita del governo legittimo ha annunciato intensi scontri con le milizie Houthi sul fronte settentrionale di Marib, nell’ambito delle operazioni della Settima regione militare. Secondo un comunicato delle forze governative, apparso sulla piattaforma X, le operazioni sono arrivate a Mahzam Mas, località che si trova a 80 chilometri dalla capitale Sana’a. Sempre secondo l’esercito, l’artiglieria yemenita ha colpito postazioni delle milizie, piazzole per armi di grosso calibro e attrezzature ingegneristiche nel settore di Al-Kassara. Gli attacchi, ha precisato il comunicato, hanno neutralizzato diversi combattenti Houthi e distrutto o danneggiato equipaggiamenti e mezzi da combattimento. Intanto fonti di Al Arabiya hanno riferito della distruzione di una piattaforma missilistica degli Houthi mentre le milizie tentavano di installarla nel distretto di Al-Maqatirah, nel governatorato di Lahij

– Foto di repertorio Ipa Agency

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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