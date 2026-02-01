Caso Malagò, Buonfiglio “Arrivati quasi tutti i pareri dei giuristi”

ROMA (ITALPRESS) – I pareri dei giuristi sul caso del mancato tesseramento in Figc di Giovanni Malagò “sono quasi tutti arrivati”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, durante la conferenza stampa post Giunta, rispondendo ad una domanda sugli approfondimenti giuridici chiesti in merito alla vicenda che riguarda il presidente della Federcalcio. “Se convocheremo una Giunta ordinaria o straordinaria? Decideremo a seconda dell’importanza dei pareri che non ho ancora avuto la possibilità di leggere”, ha aggiunto Buonfiglio. Sulla vittoria di ieri sera della Nazionale di Mancini contro la Turchia in Nations League, invece, ha dichiarato: “Abbiamo goduto, l’Italia ha giocato bene e il sorriso sul viso degli atleti è la cosa più bella. Ci siamo divertiti anche noi”.

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PETRUCCI “ASSURDO CI SIA DISSENSO TRA BUONFIGLIO E VICEPRESIDENTI”

“I vicepresidenti li propone il presidente al Coni come nelle altre federazioni, qui invece quasi sempre c’è dissenso e questo è assurdo”. Lo ha detto Gianni Petrucci all’uscita della Giunta del Coni che ha comunque votato all’unanimità per il commissariamento della Federazione pesistica. “Non mi capacito, non è mai successa una cosa del genere”, ha aggiunto per poi concludere: “Oggi è stato bravo Pippo Ricci (componente di Giunta in quota atleti, ndr) che ha parlato per primo e ha fatto un discorso politico nel quale ha lasciato intendere di avere un bel futuro dirigenziale nel mondo dello sport”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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