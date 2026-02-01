Malta, il ministro dell’Interno Bedingfield “Rafforzare la risposta Ue all’immigrazione irregolare”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro maltese dell’Interno, Glenn Bedingfield, ha partecipato nel fine settimana al Munich Migration Meeting, dove i ministri hanno discusso le misure per rafforzare la risposta europea alla migrazione irregolare.

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Bedingfield ha sottolineato che il successo del Patto sulla migrazione e l’asilo dovrebbe essere valutato sulla base della sua attuazione e dei risultati concreti, e non soltanto della legislazione adottata.

Il ministro ha evidenziato la politica migratoria di Malta, affermando che ha contribuito a una riduzione del 93% degli arrivi irregolari dal 2019 e ha portato il Paese a registrare uno dei più alti tassi di rimpatrio degli arrivi irregolari in Europa.

Nel 2026, finora, sono rientrate persone equivalenti al 70% degli arrivi irregolari registrati nel 2025, ha spiegato il ministro.

Bedingfield ha sottolineato che politiche efficaci di rimpatrio sono essenziali per ridurre la migrazione irregolare e contrastare le reti criminali che traggono profitto dal traffico di migranti.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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