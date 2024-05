Ziliani: Il responsabile dell’Ufficio Giustizia FIGC che esulta come un fan con Marotta, Inzaghi e Ausilio

Paolo Ziliani critica il responsabile dell’Ufficio Giustizia FIGC, Giancarlo Viglione, sorpreso ad esultare con i dirigenti dell’Inter dopo la vittoria dello scudetto.

L’assegnazione dello scudetto all’Inter ha sollevato polemiche, a causa delle molteplici sviste arbitrali a favore della squadra di Inzaghi. Nelle ultime ore hanno fatto discutere anche le immagini del responsabile dell’Ufficio Giustizia della FIGC, l’avvocato Giancarlo Viglione, sorpreso ad esultare apertamente insieme ai dirigenti interisti dopo la conquista del tricolore.

A sollevare il caso è stato il noto giornalista Paolo Ziliani, che ha commentato con perplessità il comportamento di una figura istituzionale come Viglione.

“Premesso che l’Inter ha vinto il suo 20° scudetto in modo netto, meritato e dall’alto di una superiorità tecnica e di gioco schiacciante, e quindi del tutto regolarmente, la domanda è: è normale che il responsabile dell’Ufficio legislativo della FIGC si palesi accanto alla panchina interista per complimentarsi con Marotta, Inzaghi e Ausilio mostrandosi felice e raggiante come il più assatanato dei supporter? Davvero era così importante manifestarlo?”, si chiede polemicamente Ziliani.

Le immagini incriminate mostrano infatti Viglione complimentarsi calorosamente con i dirigenti nerazzurri, esultando quasi come un vero tifoso interista per la conquista dello scudetto. Un comportamento che, secondo Ziliani, appare quantomeno discutibile per un rappresentante di un organo che dovrebbe garantire imparzialità e neutralità.