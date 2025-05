Zaccagni scopre tutto: si vede di nascosto con un altro | È un volto noto della televisione

Talento, dribbling e visione di gioco: Zaccagni è uno dei volti più brillanti della Serie A. Ma stavolta a far discutere non sono solo le sue prestazioni in campo.

Mattia Zaccagni nasce a Bellaria-Igea Marina nel giugno 1995 e cresce calcisticamente tra le fila del Verona, club con cui si mette in mostra nel grande calcio. Mancino naturale, rapido nello stretto e con una naturale predisposizione all’assist, si distingue fin da subito per qualità tecniche sopra la media.

Dopo alcune stagioni di crescita costante, arriva la chiamata della Lazio, club con cui conquista definitivamente la ribalta.

A Roma diventa un punto fermo della formazione biancoceleste, contribuendo con gol e giocate decisive, anche in campo europeo. Tecnico, intelligente e determinato, Zaccagni ha saputo guadagnarsi anche la fiducia del commissario tecnico della Nazionale, diventando un profilo sempre più solido nel panorama azzurro. Tra i suoi punti di forza, la capacità di leggere l’azione e inserirsi con tempi perfetti, spesso risultando decisivo anche in zona gol.

Nel gruppo Lazio è tra i più amati dai tifosi, grazie alla sua grinta e al legame con la maglia. Ma fuori dal campo, la sua vita privata è diventata – negli ultimi tempi – un nuovo punto d’attenzione.

Dal campo ai social: chi è davvero Zaccagni

Zaccagni non è solo un calciatore di successo, ma anche un volto noto nel mondo dei social. Compagno di Chiara Nasti, influencer tra le più seguite d’Italia, con cui ha avuto un figlio, Mattia si è ritrovato naturalmente esposto anche al gossip. I due formano una delle coppie più ammirate tra calcio e Instagram, con una forte base di fan che segue ogni loro passo.

Chiara, napoletana doc, è molto attiva online e non ha mai nascosto il grande amore per il compagno e per la loro famiglia. Insieme, sembravano aver trovato una stabilità personale e pubblica, finché un nuovo nome non è tornato a farsi sentire nel circuito delle indiscrezioni.

Un collegamento imprevisto

Il nome è quello di Angela Nasti, sorella minore di Chiara. Anche lei influencer ed ex tronista, è finita nuovamente sotto i riflettori per una presunta frequentazione con Stefano De Martino, showman e volto televisivo tra i più popolari del momento. La loro conoscenza era già emersa due mesi fa, quando erano stati visti insieme prima in uno studio dentistico a Napoli e poi a pranzo. Adesso, nuove immagini pubblicate dal blogger Alessandro Rosica sembrano confermare che la frequentazione continua, anche se – precisa – “senza impegno”.

Una voce che ha inevitabilmente sollevato interrogativi anche sull’ambiente intorno a Zaccagni. Non tanto per un coinvolgimento diretto, quanto per il legame familiare: Angela è infatti sua cognata. Il mondo del calcio e quello dello spettacolo tornano così a incrociarsi, con Mattia spettatore esterno di una dinamica che coinvolge la sua cerchia più stretta.