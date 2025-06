Zaccagni-Napoli: Manna ha trovato la contropartita giusta | Si attende solo l’ufficialità

Il calciomercato del Napoli si sta infiammando. Mancano gli ultimi dettagli.

Ci troviamo solamente a giugno con ancora poco meno di tre mesi di mercato davanti e il Napoli è già da diverso tempo all’opera. Obiettivo principale della squadra campana e del patron Aurelio De Laurentiis, resta sicuramente quello di riconfermarsi in vista della prossima annata. Il sogno quinto scudetto non può che iniziare ad essere alimentato da questa estate e le prime mosse del club partenopeo sono state chiarissime.

Il primo esempio pratico è il rinnovo della fiducia ad Antonio Conte. Il tecnico ex Juventus, che in Serie A su 6 tentativi in ben 5 occasioni ha portato a cucire lo scudetto sul petto della propria squadra, ha aperto uno spiraglio di aria fresca. La stagione fallimentare 2023/2024 è stata immediatamente cancellata con il tricolore ottenuto all’ultima giornata. Non c’è però tempo da perdere e questo Giovanni Manna, ds del Napoli, lo sa benissimo.

Manna sta puntando a non smantellare del tutto la rosa in grado di arrivare sul tetto più alto d’Italia. Meret è praticamente prossimo al rinnovo, la difesa non verrà snaturata e i punti di riferimento rimarranno Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. In bilico restano solamente Rafa Marin e Mazzocchi. Ma è a centrocampo con l’acquisto di Kevin De Bruyne che il ds classe ’88 ha reso omaggio al “Condor” Galliani.

L’acquisto del campione belga a parametro zero è un segnale chiaro delle intenzioni della società azzurra. La voglia, oltre al tentativo di bissare lo scudetto, è quella di fare bene in Europa. Con il ritorno in Champions League servono giocatori di spessore servono calciatori pronti a determinati palcoscenici e De Bruyne è uno di questi. Ma i rinforzi a centrocampo/attacco potrebbero non terminare qui, vista la duttilità del giocatore nel mirino di Manna. Mattia Zaccagni.

Il piano di Manna

L’esterno di attacco in forza alla Lazio piace molto al dirigente napoletano e le prossime giornate di calciomercato potrebbero essere cruciali. I partenopei proveranno ad affondare il colpo e ad assicurarsi un calciatore estremamente malleabile in fase offensiva. Zaccagni, capitano della Lazio, è un pezzo pregiato della scuderia di Lotito e non sarà facile strapparlo dunque alla concorrenza. Resta però un’alternativa.

Innanzitutto sarà dovere del ds Manna provare a sbugiardare le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio. In un’intervista rilasciata a Rai 2 Fabiani si è così espresso sulla situazione: “Napoli su Zaccagni? So che piace tanto a Manna e Conte ma ribadisco la volontà di non privarci del giocatore”.

La contropartita per arrivare al giocatore della Lazio

Per ottenere le prestazioni sportive di Zaccagni dunque, il Napoli e specialmente Manna, sono pronti a dare il massimo. Ad aiutare il forcing finale potrebbe anche esserci la cessione di Osimhen che una volta rientrato dal prestito con il Galatasaray quasi sicuramente sarà fuori dai piani di Conte. E c’è un altro attaccante pronto a fare le valigie valido come contropartita.

Per arrivare a Zaccagni Manna potrebbe aggiungere un calciatore, attualmente tesserato nel Napoli, all’interno della trattativa. Stiamo parlando di Cyril Ngonge. Alla base ci sarebbe lo scarso minutaggio del bomber ex Verona e i soli due gol, segnati per giunta in Coppa Italia, a settembre 2024 contro il Palermo.