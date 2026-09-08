Yemen, forze armate conquistano nuove posizioni a ovest di Taiz

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Le forze armate yemenite hanno esteso il controllo su nuove posizioni a ovest di Taiz nel proseguire degli scontri con le milizie houthi. Secondo quanto riferito da una fonte militare ad Al Arabiya, le truppe governative hanno preso possesso del Jebel Koura, nella zona di Al-Kadha, dopo una notte di violenti combattimenti, oltre a un posto di controllo in precedenza in mano agli houthi. Scontri sono in corso anche sulle colline di Al-Hanaya e intorno al Jebel Ghubari, a ovest di Al-Kadha. Sul fronte di Al-Anin e Hadhran, nel distretto di Jebel Habashi a ovest di Taiz, si sono registrati scontri che hanno causato morti e feriti tra le file houthi.

Le forze yemenite hanno inoltre condotto 13 raid aerei contro siti, raduni e mezzi, tra cui una rampa di lancio missilistica, nelle direzioni di Al-Sharyah, Dhi Na’im, Al-Bayda e Al-Sawadiyah, nella provincia di Al-Bayda. L’aviazione ha colpito anche una sala di comando e controllo, un sistema di sensori termici e concentrazioni di miliziani sulla sommità del Jebel Nasa, sul fronte di Maris nella provincia di Al-Dhale’, secondo il centro stampa delle forze armate yemenite. Raid analoghi hanno interessato raduni e caserme houthi sui fronti meridionali di Marib.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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