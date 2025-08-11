“Volevo scegliere un’altra nazionale”: mazzata dal giocatore juventino | Ha preso in giro tutti per anni

Per tanti anni ha finto prendendo in giro tutti ma ora ha parlato e ha espresso la volontà di scegliere un’altra Nazionale.

Da giocatore ha calcato i campi più importanti d’Europa, indossando le maglie di club leggendari e lasciando il segno ovunque sia andato. Dopo gli inizi in Italia, nel Marsala per la precisione, la sua carriera è esplosa in Francia, dove ha attirato l’attenzione per le sue doti atletiche e la mentalità vincente.

In Inghilterra ha vissuto gli anni d’oro della sua carriera. Con il Manchester United ha vinto ogni possibile trofeo: campionati, coppe e una Champions League. È diventato uno dei terzini sinistri più affidabili al mondo, ammirato per l’intensità in campo e il suo ruolo da leader nello spogliatoio.

Dopo l’esperienza inglese, è tornato in Italia, questa volta per vestire la maglia della Juventus. Anche a Torino ha continuato a vincere e a essere un punto di riferimento, contribuendo con la sua esperienza e il suo carisma alla crescita della squadra e alla conquista di diversi titoli nazionali.

Tra questi tre campionati italiani, nel 2014/15, 2015/16, 2016/17 e poi ancora due Coppe Italia nel 2014/15 e nel 2015/16, senza dimenticare la Supercoppa italiana vinta sempre nel 2015/16. Con il club piemontese ha racimolato ben 82 presenze riuscendo ad entrare sin da subito nel cuore dei tifosi.

La scelta della Nazionale

Dopo la Juve, negli ultimi anni di carriera, ha indossato le maglie di club come il Marsiglia e il West Ham, chiudendo un percorso professionale di altissimo livello. Con la propria Nazionale, quella francese, ha esordito il 18 agosto del 2004 e da quel momento è riuscito a scendere in campo per 81 volte.

La sua è stata una carriera ricca di successi, ma anche di scelte che col tempo hanno assunto un significato più profondo. Cresciuto in Europa ma nato in Africa, a Dakar, ha avuto l’opportunità di scegliere quale nazione rappresentare. Una decisione fatta da giovane che con il tempo ha portato a dei ripensamenti.

Le dichiarazioni

Solo in tempi recenti, infatti, Patrick Evra ha rivelato il suo più grande rimpianto: aver scelto la nazionale francese invece di quella senegalese. “Se potessi tornare indietro nel tempo, sceglierei il Senegal, il mio Paese d’origine”, ha ammesso. “Da bambino non sapevo davvero cosa significasse rappresentare una nazione. Crescendo, ho capito quanto le mie radici siano importanti”. Queste le parole riportate da onesportita.

Ha raccontato anche il peso di una doppia identità vissuta spesso con contraddizioni. “Quando giochi bene e vinci, sei francese. Quando perdi, improvvisamente torni a essere senegalese”, ha spiegato con amarezza. Parole che hanno colpito molti compreso lo stesso ex calciatore.