Voglio un elicottero H24: il Milan accetta la richiesta del calciatore | È tutto scritto nel contratto

L’Atalanta espugna San Siro e spegne le speranze europee del Diavolo: il retroscena su un giocatore lascia tutti a bocca aperta.

Doveva essere la serata della riscossa, il segnale per tenere viva una rincorsa difficile ma non impossibile. Invece, è diventata l’ennesima notte da dimenticare per il Milan. Alla 33ª giornata di Serie A, i rossoneri cadono in casa contro l’Atalanta per 0-1, regalando agli uomini di Gasperini un colpo pesantissimo in chiave Champions e compromettendo seriamente ogni velleità europea.

Il gol che decide il match arriva al 62’, nel momento migliore dei rossoneri: Ederson si tuffa su una sponda di Bellanova e trafigge Maignan, freddo e implacabile. Una doccia gelata per San Siro, che stava iniziando a crederci davvero dopo una prima parte di secondo tempo giocata con intensità e coraggio. Ma nel calcio basta un attimo per cambiare tutto. E la Dea lo sa bene.

La partita era cominciata su ritmi bassi, molto tattica, con le due squadre attente a non scoprirsi. Poche occasioni, tanto studio, e un Milan che tentava di accendersi sull’asse Leao-Theo, senza però mai trovare il varco giusto. Il primo squillo è atalantino: Ederson di testa sfiora il palo al 20’. Il Milan reagisce nel finale di primo tempo, con Jovic che per poco non manda in estasi il Meazza con una finta da urlo e un tiro fuori di centimetri.

Nella ripresa, Conceiçao non cambia nulla e rilancia l’assalto. Reijnders e Fofana suonano la carica, l’Atalanta è alle corde. Ma proprio mentre i rossoneri sembrano padroni del campo, arriva il contraccolpo: Lookman ispira da sinistra, Bellanova fa la sponda, Ederson si lancia e firma il colpo da tre punti. Il Milan tenta il tutto per tutto, schierando un 4-2-4 iperoffensivo, ma la rete del pari non arriva. Anzi, è Lookman al 90’ ad avere la palla dello 0-2, con Maignan che salva il salvabile.

Il Milan spreca tutto: Europa sempre più lontana

Una sconfitta che pesa come un macigno. Il Milan resta a sei punti dalla zona Conference League con sole cinque partite ancora da giocare. L’impressione è che manchi continuità, lucidità nei momenti chiave e, soprattutto, soluzioni offensive efficaci quando il muro si fa spesso. Nemmeno l’ingresso di Abraham, Joao Felix, Sottil, Chukwueze e Gimenez riesce a cambiare le sorti di una serata stregata.

L’Atalanta, invece, risponde al Bologna e si blinda al terzo posto. Gasperini dimostra ancora una volta di saper leggere i momenti e gestire al meglio la sua rosa. I cambi fanno la differenza e portano a casa tre punti d’oro. Il Milan, invece, sembra vittima di un cortocircuito mentale e tecnico. Conceiçao dovrà inventarsi qualcosa di straordinario per tenere vivo un obiettivo che ora sembra più una suggestione che una possibilità concreta.

Il retroscena su Beckham che fa sorridere (ma anche riflettere)

In mezzo a tanto nervosismo, delusione e amarezza, spunta un aneddoto che riporta il sorriso ai tifosi… o forse no. Quando David Beckham giocò al Milan nel 2009, la moglie Victoria – oggi icona di stile ed ex Spice Girl – pretese una clausola curiosissima nel contratto. La richiesta? Un elicottero sempre disponibile, 24 ore su 24, per muoversi senza traffico milanese. Altro che pressing alto, qui si parla di comfort stellare.

Tempi diversi, ambizioni diverse. Oggi il Milan non sogna più l’alta moda o i voli privati, ma semplicemente un biglietto per l’Europa. Che però, serata dopo serata, sembra sempre più lontano. La stagione è ancora aperta, ma il tempo stringe. E San Siro, da tempio delle magie, è tornato a essere teatro dei rimpianti.