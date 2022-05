Visnadi: “Cessione Napoli, vale di più di quella offerta”

La cessione del Napoli è uno dei temi di queste ore, il presidente della SSCN al momento non ha ancora deciso di lasciare la società azzurra. Secondo le ultime notizie De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da 580 milioni di euro arrivata da un fondo arabo per cedere il club partenopeo. La trattativa al momento è bloccata ma questo non significa che non si possa riaprire.

Di una possibile cessione del Napoli ha parlato anche Gianni Visnadi che a Radio Sportiva ha detto: “Personalmente non sono a conoscenza di questa notizia. Però credo che se De Laurentiis abbia rifiutato un’offerta del genere vuol dire che è convinto che il Napoli possa valere di più. Pensandoci bene il club partenopeo non ha magari un valore come quello del Milan, ma visto i prezzi che girano in questo momento si può chiedere di più. I fondi di investimento stanno mettendo in circolo molti soldi, quindi vista la storia del Napoli ed il bacino di tifosi, penso che De Laurentiis voglia che il prezzo sia superiore a quello che è stato riferito“. Negli ultimi mesi molte società italiane hanno cambiato proprietà, come ad esempio Atalanta, Genoa e Milan, ma ancora prima ci sono state Fiorentina e Roma.