VIDEO Napoli-Bologna 0-2, Politano Sbaglia il Rigore

Politano fallisce un’importante occasione per riportare il Napoli in partita contro il Bologna, sbagliando il rigore procurato da Osimhen nel secondo tempo.

Il Napoli ha sprecato una ghiotta occasione per riaprire la partita contro il Bologna. Nel secondo tempo, con il punteggio ancora fermo sullo 0-2 in favore dei felsinei, Victor Osimhen è riuscito a procurarsi un calcio di rigore per gli azzurri.

L’attaccante nigeriano, con una delle sue tipiche incursioni, è stato atterrato in area da un difensore del Bologna. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha prontamente assegnato il penalty al Napoli.

A presentarsi sul dischetto è stato Matteo Politano, che però ha incredibilmente fallito l’occasione lasciandosi parare il tiro da Ravaglia, il portiere che oggi ha sostituito l’infortunato Skorupski.

Il video dell’episodio mostra chiaramente Politano calciare centralmente, con Ravaglia che riesce a respingere il pallone con un’uscita felina.

Un errore davvero imperdonabile per l’attaccante del Napoli, che ha sprecato una delle poche opportunità concesse dal Bologna per riaprire la partita.