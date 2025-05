Vi faccio un favore personale: Novellino firma in bianco | Ultima panchina della carriera

Walter Novellino è pronto a ripartire dopo due anni di assenza: il tecnico è pronto anche a firmare in bianco

Le sue ultime esperienze sono state sulla panchina della Juve Stabia. In diverse fasi e, soprattutto, in diversi anni: 2021, 2022 e 2023. Poi il nulla.

Di appendere il giaccone al chiodo, come farà Claudio Ranieri alla fine della stagione, non ne vuole assolutamente sapere visto che vuole ancora dire la sua in questo mondo come allenatore.

Ovviamente stiamo parlando di uno dei tecnici più conosciuti ed apprezzati, soprattutto negli anni 2000, come Walter Alfredo Novellino. Dopo l’esperienza in Campania il nativo di Montemarano è pronto a ripartire.

Ed, a quanto pare, sarebbe anche pronto a farlo firmando in bianco. Vuole contribuire alla causa per la squadra che, mai come in questa stagione, sta attraversando un periodo molto delicato e complicato.

Novellino ritorna in panchina: lo fa solo per l’amore del club, ma solamente in un caso

Ovviamente si tratta solamente di una ipotesi che, però, sui social network sta facendo parecchio discutere. Soprattutto i tifosi della Sampdoria che stanno vivendo questi giorni pieni di paura e preoccupazione, ma anche con un po’ di speranze. Le ultime notizie, diramate nel pomeriggio di domenica, hanno scatenato un vero e proprio terremoto in Serie B. I blucerchiati, come tutti sanno, potrebbe non essere retrocesso in Serie C ma, in campo, andrebbe a disputare i playout contro la Salernitana.

Al suo posto, a retrocedere, il Brescia. Anche se nella città lombarda la situazione non è delle migliori. Tira aria presenta nelle “Rondinelle” con giornalisti minacciati e calciatori sotto shock per gli ultimi aggiornamenti. I playout sono annullati a data da destinarsi. Tutto, quindi, ancora da stabilire. Un futuro ancora da chiarire per la Sampdoria che continua gli allenamenti a Genova in un clima a dir poco surreale. Nel caso in cui la situazione dovesse cambiare nuovamente, ovvero la conferma della Serie C, aumenterebbero le speranze di vedere Novellino sulla panchina dei blucerchiati.

Novellino pronto a ripartire, solamente in un caso: cosa sta succedendo

Un amore, quello tra Novellino e la Sampdoria, che inizia dal 2002 fino al 2007. Cinque anni intensi in cui il tecnico si è tolto un bel po’ di soddisfazioni come la promozione dalla B alla A e la permanenza nella massima serie per quattro stagioni di fila con lui in panchina.

A distanza di quasi 20 anni dall’ultima volta (per la precisione 18) Novellino potrebbe riabbracciare nuovamente blucerchiato. Ma solo se dovesse essere confermata la sentenza della Samp in C. Per il momento, però, è semplicemente una ipotesi.