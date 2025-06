Verstappen lascia la Red Bull: ha trovato la strada per sciogliere il contratto | Ufficialità a fine campionato

Importante via d’uscita dal contratto con Red Bull per il pluripremiato pilota che a fine stagione potrebbe cambiare team.

Max Verstappen, belga classe 1997, è figlio dell’ex pilota di Formula 1 Jos Verstappen e della kartista belga Sophie Kumpen. Fin da piccolo, è stato immerso nel mondo delle corse, iniziando a gareggiare nei kart all’età di quattro anni. Il padre ha avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione, seguendolo personalmente durante le competizioni giovanili.

Nel 2014, Verstappen è entrato a far parte del Red Bull Junior Team, partecipando alle prove libere del Gran Premio del Giappone a soli 17 anni, diventando fino a pochi mesi fa il più giovane pilota a prendere parte a un weekend di Formula 1. L’anno successivo, ha debuttato ufficialmente in F1 con la Scuderia Toro Rosso al Gran Premio d’Australia.

Nel 2016, dopo solo quattro gare, è stato promosso al team Red Bull, sostituendo Daniil Kvyat. Il suo debutto con la nuova scuderia è stato impressionante, dimostrando la sua capacità di adattarsi rapidamente e di competere ai massimi livelli.

Con il passare degli anni, Verstappen ha consolidato la sua posizione nel team Red Bull, diventando un pilastro fondamentale della squadra. La sua determinazione e il suo stile di guida aggressivo lo hanno reso uno dei piloti più temuti e rispettati del circuito.

Vittorie e record per Verstappen

Max Verstappen ha riscritto la storia della Formula 1 con una serie di record straordinari. Nel 2023, ha stabilito il primato per il maggior numero di vittorie in una singola stagione, conquistando 19 successi su 22 gare, con una percentuale di vittorie dell’86,36%. Inoltre, ha eguagliato il record di Ayrton Senna con otto pole position consecutive.

Le qualità di Verstappen si riflettono nel suo stile di guida aggressivo e preciso. È noto per la sua capacità di frenare leggermente prima degli altri, mantenere una traiettoria fluida in curva e accelerare rapidamente in uscita . Questa tecnica gli consente di massimizzare l’aderenza e la velocità, rendendolo estremamente competitivo in pista. La sua determinazione e il suo sangue freddo sotto pressione lo rendono uno dei piloti più temuti.

Il futuro del belga

Max Verstappen ha un contratto con la Red Bull Racing valido fino al 2028, ma include una clausola che gli consente di liberarsi anticipatamente se la squadra non gli fornisce una vettura competitiva. Nel 2025, se non si trova tra i primi tre in classifica, potrebbe esercitare questa clausola e lasciare la Red Bull.

Questa condizione è stata inserita nel contratto per garantire che Verstappen possa competere per vittorie e titoli mondiali, mantenendo alta la sua motivazione e soddisfazione professionale. Nonostante queste clausole, Verstappen ha dichiarato di essere soddisfatto della sua posizione attuale e di non avere intenzione di lasciare la Red Bull nel breve.