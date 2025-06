Verratti-Serie A: ora ci siamo davvero | Firma un biennale nella città più bella d’Italia

Dopo tanta attesa, finalmente Marco Verratti è pronto a mettere piede in Serie A: giocherà nella città più bella d’Italia.

Marco Verratti è uno dei migliori calciatori italiani degli ultimi anni, noto per la sua classe, visione di gioco e abilità nel centrocampo. Nonostante il suo talento indiscusso e l’importanza raggiunta a livello internazionale, sorprende che Verratti non abbia mai giocato in Serie A, il massimo campionato italiano. La sua carriera professionistica è infatti iniziata molto giovane in Serie B, con il Pescara, prima di trasferirsi giovanissimo al Paris Saint Germain nel 2012.

Sotto la Torre Eiffel, Verratti è diventato un pilastro del centrocampo, contribuendo a numerosi successi della squadra. Dopo una lunga permanenza nella Capitale francese, il centrocampista se n’è andato in Qatar all’Al Arabi due estati fa, in cambio di un ricco contratto. Questo è in scadenza proprio alla fine del mese, e per questo il suo futuro nelle ultime ore è tornato di dominio pubblico.

Secondo alcune fonti infatti il campione d’Europa del 2021 è pronto a mettere finalmente piede nel massimo campionato italiano. Ma c’è di più. A quanto pare a volerlo sarebbe la squadra che gioca nella città più bella d’Italia, pronta a godere delle sue prestazioni per un periodo di circa due anni.

Verratti in Serie A: giocherà nella città più bella d’Italia

Sebbene non ci siano molte novità ufficiali per il futuro di Marco Verratti, le sirene provenienti dalla Serie A ad ogni estate si accendono. E in questa ancora di più, visto che si trova in scadenza di contratto.

Le ultime indiscrezioni danno la Fiorentina, che per molti è la squadra che gioca nella città più bella d’Italia, sulle tracce del giocatore per rafforzare il centrocampo. Sarebbe un rinforzo di livello assoluto dunque, che garantirebbe esperienza e qualità alla mediana viola.

Ritorno in Europa per conquistare la nazionale

Il possibile approdo di Verratti in Serie A, potrebbe essere reso davvero possibile vista anche la sua volontà di tornare nel giro della nazionale azzurra.

Tornando in Europa infatti il calciatore avrebbe grosse chance di essere chiamato dal nuovo ct Gennaro Gattuso per le gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali, e magari far parte anche della stessa spedizione statunitense.