Vergogna Atalanta-Lecce: terribile comunicato della Lega | “Pressioni di altre società”

La tragedia che ha colpito il Lecce non ha fermato la Lega Serie A: ecco cosa è successo davvero.

Atalanta-Lecce è terminata 1-1, un pareggio che vale un piccolo passo avanti per entrambe le squadre: la Dea si avvicina alla zona Champions, mentre i salentini si tengono a +2 sulla zona retrocessione. Ma i numeri, stavolta, contano poco.

Il vero dramma si è consumato lontano dal campo, dove il Lecce si è trovato costretto a giocare nonostante la recente e tragica scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra. Un lutto profondo, che aveva spinto il club a chiedere il rinvio della partita.

La richiesta di posticipare ulteriormente l’incontro, magari a dopo i funerali, è però caduta nel vuoto. La Lega Serie A ha scelto di mantenere la sfida in programma per domenica 27 aprile, senza lasciare spazio a ulteriori slittamenti. Una decisione che ha scatenato fortissime polemiche.

Le immagini dal Gewiss Stadium sono state struggenti: un Lecce visibilmente provato, in campo più per dovere che per reale possibilità agonistica. Una scena surreale, che ha indignato molti osservatori e appassionati di calcio.

La dura replica alle critiche

Nella giornata di ieri, Xavier Jacobelli su Tuttosport aveva duramente criticato la scelta della Lega, parlando di “scarsa sensibilità” e “inaccettabile rigidità”. Stamattina è arrivata la replica del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, che ha voluto spiegare la posizione ufficiale.

Secondo Simonelli, la decisione di non rinviare ulteriormente l’incontro è stata presa per “garantire la regolarità della competizione”, evitando complicazioni nel calendario che avrebbero potuto compromettere sia la lotta salvezza sia quella per le coppe europee.

“Pressioni di altre società”? La Lega smentisce

Nel suo comunicato, Simonelli ha voluto anche rispondere alle voci su presunte pressioni da parte di altre società: “Le posso assicurare che non ce ne sono state”, ha scritto rivolgendosi direttamente a Jacobelli.

Parole che non hanno però placato la rabbia dei tifosi e di molti addetti ai lavori, convinti che in casi come questo la sensibilità umana dovrebbe prevalere su ogni altra considerazione. La ferita resta aperta, e il dubbio che si potesse – e dovesse – agire diversamente continua a far discutere.