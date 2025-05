Vengo in Serie A per rinascere: tutto fatto per Ansu Fati | Prestito con diritto di riscatto

Fuoriclasse in cerca di riscatto, Ansu Fati è pronto a ripartire lontano dal Camp Nou. In Italia lo aspettano con grande curiosità.

A volte, per tornare a brillare, serve cambiare cielo. È quello che sta per fare Ansu Fati, il talento che una volta era il volto del futuro blaugrana e oggi, a 22 anni, si ritrova a un bivio decisivo. Il Barcellona gli ha voltato le spalle, Hansi Flick ha già comunicato che non rientra nei suoi piani. E allora è il momento di guardare avanti. Con coraggio, ma anche con una discreta fame.

Fati ha chiuso una stagione amara: appena 11 presenze ufficiali tra Liga, Champions e Coppa del Re, e soltanto 298 minuti totali. Numeri che raccontano più di mille analisi. Il ragazzo prodigio che aveva stregato il Camp Nou non c’è più. O meglio: c’è ancora, ma nascosto dietro un’infinità di problemi fisici, aspettative, pressioni e panchine.

Eppure il nome resta forte. In Spagna lo sanno tutti: quando Ansu è in condizione, può accendere una partita con un solo tocco. La UEFA Nations League vinta con la Roja nel 2023 è lì a ricordarlo. Come i primi anni al Barcellona, quelli in cui sembrava il nuovo Messi. Nato a Bissau, cresciuto in Andalusia, Fati è stato il simbolo della Masia che resiste. Un predestinato, con numeri da record e giocate da fuoriclasse.

Ala rapida, tecnica, imprevedibile, preferisce partire da sinistra per poi accentrarsi e calciare col destro. Ha dribbling, visione, potenza. Ma anche bisogno di fiducia, campo e continuità. Tutto ciò che, al momento, il Barcellona non può (o non vuole) offrirgli. Per questo il trasferimento è ormai certo. Ma la destinazione, fino a ieri, restava un mistero.

Italia, terra di nuove sfide

Negli ultimi giorni, però, qualcosa si è mosso. In silenzio, ma con decisione. La Serie A è pronta ad accoglierlo. La trattativa è ben avviata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, soluzione ideale per tutte le parti coinvolte.

I club interessati? Non i soliti noti. Secondo fonti spagnole, la Fiorentina avrebbe presentato una proposta concreta, attratta dall’idea di rilanciare un talento in cerca di riscatto. Occhio anche al Como, ambiziosissimo progetto guidato da Fabregas, che sogna un colpo alla Ribéry. Ma c’è di più.

Spunta l’idea Napoli

Tra sondaggi e riflessioni, spunta anche il Napoli. I partenopei, che si preparano a una profonda rivoluzione estiva, starebbero valutando la scommessa Fati. In una squadra che ha perso brillantezza e fantasia, il suo profilo intriga.

Una cosa è certa: Ansu vuole giocare. E l’Italia, oggi, può dargli tutto quello che cerca. Il campo, la fiducia, e un’occasione vera per dimostrare che il talento non si è mai spento. Solo messo in pausa, in attesa del momento giusto. Quel momento, forse, è finalmente arrivato.