Vengo con la benedizione di De Bruyne: altro super colpo del Napoli | Intesa per un prestito con diritto

Il Napoli punta a costruire una rosa importante che possa dire la sua non solo in campionato ma anche in Champions.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è riuscito a convincere Antonio Conte a rimanere sulla panchina azzurra per la prossima stagione, un segnale forte delle ambizioni del club. La chiave di volta di questa intesa è stata la promessa di un budget significativo per il mercato, destinato a rinforzare la squadra e a costruire un ciclo vincente.

Questo notevole stanziamento ha già portato a un colpo di mercato sensazionale: l’ufficialità dell’arrivo di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga, dopo dieci anni al Manchester City, ha scelto Napoli per la sua nuova avventura. Il suo trasferimento è avvenuto a parametro zero, dato che il suo contratto con i Citizens era in scadenza.

De Bruyne ha firmato con il Napoli un contratto biennale, valido quindi fino al giugno 2027, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Il suo ingaggio si attesterebbe attorno ai 6 milioni di euro netti a stagione, cifra che potrebbe aumentare fino a 7 milioni con l’aggiunta di bonus legati a prestazioni e obiettivi.

L’arrivo di De Bruyne e l’impegno economico di De Laurentiis per accontentare Conte testimoniano la volontà del Napoli di competere ai massimi livelli, puntando non solo a difendere lo scudetto appena conquistato, ma anche a fare strada nelle competizioni europee.

Napoli scatenato sul mercato

Dopo il colpo Kevin De Bruyne, il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la rosa. Tra le priorità assolute c’è l’acquisto di un difensore centrale di spessore. Diversi nomi sono nel mirino, piace Sam Beukema del Bologna, considerato una prima scelta e con cui il Napoli starebbe insistendo, avendo già ricevuto l’apertura del giocatore.

Contestualmente, il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa agire come “vice Lukaku”, un profilo con caratteristiche diverse dal belga per garantire un’alternativa valida ma anche un possibile partner. Per questo piace sempre il canadese Jonathan David, in scadenza con il Lielle, ma per il quale ci sarebbe da battere una folta concorrenza.

Il sogno Grealish

Il Napoli sta monitorando attentamente la situazione di Jack Grealish, esterno offensivo del Manchester City, in vista di un possibile trasferimento. L’inglese, che non ha trovato la continuità sperata sotto la guida di Pep Guardiola, potrebbe essere in cerca di una nuova sfida.

L’ipotesi di un suo approdo al Maradona si fa concreta, con la prospettiva di riabbracciare Kevin De Bruyne, suo ex compagno ai Citizens e neo acquisto partenopeo. L’operazione, data l’elevata valutazione di Grealish, potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Questa soluzione permetterebbe al Napoli di spalmare l’investimento su più esercizi e al Manchester City di monetizzare.