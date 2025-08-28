Vengo a scucirvi lo scudetto dal petto: duro affronto di Koulibaly al Napoli | Accordo con i rivali nella notte
L’ex calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly è pronto a tornare in Italia per affrontare, da rivale, il suo Napoli. Le ultime.
Nel 2014 il Napoli lo ha portato in Italia, intuendone le potenzialità. Appena arrivato non è stato subito titolare fisso, ma il suo percorso di crescita è stato evidente sin dall’inizio. La prima stagione lo ha visto protagonista anche in Supercoppa Italiana, dove è stato lui a segnare il rigore decisivo nella finale vinta contro la Juventus.
Da quel momento è entrato nel cuore dei tifosi azzurri e adesso potrebbe tornare in A…da rivale. Con l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, Koulibaly si è trasformato definitivamente in un pilastro difensivo. La sua capacità di impostare il gioco da dietro, unita alla forza fisica e al senso della posizione, lo hanno reso man mano insostituibile.
In pochi anni è diventato uno dei centrali più rispettati e forti della Serie A e non solo, attirando l’interesse dei top club europei. Eppure, per lungo tempo, è rimasto fedele al Napoli. Si è cucito addosso la maglia azzurra entrando a far parte della cerchia ristretta dei giocatori amati dal pubblico partenopeo.
La stagione 2017/18 segna l’apice della sua esperienza azzurra: Koulibaly ha segnato cinque gol in campionato, tra cui la storica rete allo Juventus Stadium che ha acceso le speranze scudetto del popolo napoletano. Quell’annata, pur senza il tricolore, lo consacra definitivamente come uno dei migliori difensori del mondo.
Le vittorie con il Napoli
Con il Napoli ha vinto la Coppa Italia nel 2020. Nel corso degli anni ha raggiunto 317 presenze con la maglia azzurra, segnando complessivamente 14 reti, numeri importanti per un centrale difensivo. La sua storia a Napoli si è chiusa nell’estate 2022, quando ha scelto di affrontare una nuova avventura all’estero: dapprima al Chelsea, poi all’Al-Hilal.
Oltre ai numeri e ai trofei, Koulibaly ha rappresentato un punto di riferimento per tutti i supporters napoletani. Non a caso Napoli è stato amato non solo come calciatore, ma anche come uomo, per il suo impegno contro il razzismo e per la vicinanza alla città nei momenti difficili. Ma adesso potrebbe entrare nella black list.
La nuova avventura
Kalidou Koulibaly potrebbe infatti sbarcare al Milan e sarebbe un colpo destinato a far discutere, soprattutto tra i tifosi del Napoli che lo hanno amato e sostenuto per diverse stagioni. Dopo aver lasciato il club azzurro nel 2022, l’idea di rivederlo in Serie A con la maglia rossonera rappresenterebbe uno smacco doloroso per una piazza che lo ha considerato un simbolo.
Per il Milan, invece, sarebbe un acquisto di grande esperienza e affidabilità, ideale per rinforzare una retroguardia che cerca solidità e carisma. Koulibaly porterebbe non solo fisicità e doti difensive, ma anche personalità internazionale. Vedremo come si evolverà dunque la vicenda.