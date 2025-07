Vardy snobbato dal Genoa, ma il bomber sbarca in Italia | Colpaccio a zero: vuole scudetto e Champions

Vieira è intervenuto per bloccare il trasferimento di Vardy al Genoa. Ora però, l’attaccante inglese, potrebbe comunque approdare in A.

Sembrava potesse essere terminata definitivamente la sua carriera. Si potevano già intravedere gli scarpini appesi al chiodo e invece…per un attimo, un solo attimo, Jamie Vardy ha rischiato di giocare in Serie A. Poi però alla fine è saltato tutto, ma adesso questa ipotesi si sta ripresentando con un altro club di massima serie disposto a stipendiarlo.

L’attaccante, diventato icona del Leicester specialmente grazie alla Premier League conquistata a sorpresa con Claudio Ranieri sulla panchina, è stato a un passo, nelle scorse settimane, a vestire la maglia di una società italiana. Ci riferiamo ovviamente ai rossoblù del Genoa. Sembrava oramai fatta.

Il club ligure aveva visto negli occhi del calciatore ancora fame: fame di vittorie, fame di mettersi in gioco e fame di non volersi fermare nonostante l’età. Il Genoa avrebbe trovato in lui dunque un profilo di spessore ma anche e soprattutto un leader carismatico in grado di trascinare la squadra.

Ma a bloccare il trasferimento, che stava già facendo sognare tutti i tifosi del Genoa, ci ha pensato lo stesso tecnico della società ligure. Patrick Vieira. Il mister ha le idee chiarissime da quando si è seduto sulla panchina genoana. Il suo è un progetto ambizioso e a lungo termine che evidentemente non comprendeva il bomber inglese.

Vieira fa saltare l’affare

Secondo quanto trapelato, l’ex campione francese infatti, avrebbe deciso di non puntare sul giocatore così esperto, inserendosi direttamente nella trattativa. L’obiettivo principale di Vieira, resta quello di portare a Genova un attaccante giovane e di prospettiva, dunque non una vecchia volpe in grado di buttare dentro il pallone.

Il sogno Vardy al Genoa è dunque definitivamente terminato ma l’attaccante inglese potrebbe comunque arrivare in A perché c’è un club, sullo sfondo, che lo sta corteggiando nelle ultime ore. Vardy continua a riflettere sul proprio futuro ma un nuovo tarlo potrebbe fargli cambiare idea.

L’approdo in A

Il giocatore resta tutt’oggi indeciso sul proprio futuro. Da una parte ci sarebbe il ritiro immediato dopo una carriera da vincente. Dall’altro però, ci sarebbe la tentazione di continuare a giocare in un campionato competitivo come quello italiano, con un club pronto ad ambire alle alte posizioni in classifica.

Stiamo parlando del Como di Cesc Fabregas. Dopo una stagione da neopromossa praticamente perfetta, la squadra lombarda vuole rafforzarsi e magari puntare alle posizioni di classifica in grado di assicurare un posto nelle competizioni europee. E in questo potrebbe aiutare la causa di Fabregas e i suoi proprio Jamie Vardy. Vedremo se ci saranno sviluppi della trattativa nelle prossime settimane.