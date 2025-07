Uno scudetto all’Inter e il Mondiale: dopo il ritiro si riempie di debiti | Purtroppo è passato a miglior vita

Uno scudetto vinto all’Inter e il Mondiale conquistato nel corso della carriera, si è riempito di debiti ma adesso è venuto a mancare.

Ci sono storie di ex calciatori che, dopo aver toccato il cielo con un dito, si sono ritrovati con le tasche vuote. Uomini che hanno guadagnato milioni, oggi sono costretti a fare i conti con debiti, conti in rosso e vite ben lontane dai riflettori. L’ultimo caso è quello di Ronaldinho, ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, che secondo alcune indiscrezioni fino a qualche tempo fa avrebbe avuto solo sei euro sul conto.

Molti di questi ex campioni hanno perso tutto o quasi, tra debiti, cattive gestioni e stili di vita fuori controllo. Goalitalia.com ha dedicato un pezzo a queste parabole discendenti, storie di gloria rovinata da scelte sbagliate, vizi e investimenti disastrosi. Calciatori che un tempo facevano sognare le folle e oggi arrancano nella vita di tutti i giorni.

In alcuni casi è stato il fisco a bussare alla porta; in altri, la rovina è arrivata sotto forma di droghe, alcol, donne o auto di lusso. Uno dei primi fautori di questo stile di vita fu George Best, lui aveva speso quasi tutto “in donne, alcol e macchine veloci, il resto lo aveva sperperato”. Alcuni, più semplicemente, hanno perso tutto per investimenti andati male.

Tra questi c’è Jorge Cadete, attaccante portoghese visto anche al Brescia negli anni ’90. Secondo quanto riportato da Fantagazzetta, oggi vivrebbe con appena 189 euro a settimana e qualche lavoretto nel cinema, dopo aver guadagnato fino a 4 milioni. È tornato addirittura a vivere con i genitori.

L’angelo biondo e i debiti

Lo stesso Cadete dopo un buon inizio nel campionato italiano, non riuscì mai del tutto a convincere e si trattò di una vera e propria meteora che poi pian piano si spense fino a precipitare a picco. E Cadete è solamente uno dei tanti e vari giocatori che non hanno saputo gestire il dopo-calcio.

Anche Andreas Brehme, ex terzino dell’Inter di Trapattoni, ha vissuto momenti difficili. Secondo Goal.com, avrebbe avuto debiti con il fisco tedesco per circa 200 mila euro e un’ipoteca sulla casa da 400 mila. Dopo essere poi ritornato nel mondo del calcio, lavorando come osservatore, è venuto a mancare nel 2024.

La morte recente

L’“angelo biondo”, come veniva chiamato ai tempi, era amatissimo dai tifosi nerazzurri. Arrivato a Milano alla fine degli anni ’80, fu protagonista del campionato vinto con Trapattoni e parte di una squadra memorabile. Anche lui, come altri, ha vissuto il pericoloso vuoto che si apre una volta spente le luci dello stadio.

E infine c’è il caso di Diego Armando Maradona. Una vita di eccessi e magie, di successi e cadute, ma mai completamente rovinato. Nonostante tutto, Diego ha lasciato una grande eredità – in campo e fuori – e figli sparsi ovunque: da Napoli all’Argentina, cinque riconosciuti con quattro donne diverse. Anche nella confusione, Maradona resta una leggenda.